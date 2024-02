Promoter commerciali in organico al Carrefour

Proemozioni s.r.l. ricerca due promoter commerciali

da inserire in organico presso il Carrefour di San Giuliano Terme. Le risorse, riferendo al Direttore vendite, si occuperanno di descrivere alla clientela le promozioni delle offerte commerciali Fastweb, incentivandone l’acquisto. Anche prima esperienza, richiesti entusiasmo e voglia di mettersi in gioco. Offresi retribuzione fissa + provvigioni + bBonus - Possibilità di crescita e di inserimento in un’azienda dinamica, in continua evoluzione. Formazione e supporto costante orario: part time (30h settimanali su turni) I candidati interessati possono inviare il proprio cv con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.. n. 196/2003 e artt.13 e 14 del nuovo regolamento europeo al seguente indirizzo email: [email protected] specificando il punto vendita di interesse.