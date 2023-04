Strade e piazze si trasformano in un giardino fiorito: il programma di Verde Pisa

Pisa, 6 aprile 2023 – La città si prepara a trasformarsi in un giardino fiorito per i giorni di Pasqua. Torna la nuova edizione di “Verde Pisa” (8-9-10 aprile. Inaugurazione in piazza XX Settembre sabato 8 alle 11) lungo l’asse pedonale del centro storico, da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Garibaldi, compreso il Ponte di Mezzo, passando per Corso Italia. Piante, fiori, artigianato, prodotti enogastronomici di filiera corta saranno proposti da oltre 130 espositori. Non mancheranno occasioni di approfondimento con mostre, incontri a tema e visite guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi della città, come le mura di Pisa, l’orto botanico universitario o come la passeggiata alla scoperta degli erbi spontanei che crescono nel rinnovato Parco Europa di Cisanello.

Per pisani e turisti è l’occasione anche per ammirare una grande varietà di piante e fiori, partendo dalle più comuni fino ad autentiche rarità botaniche e piante inconsuete proposte da florovivaisti provenienti da tutta d’Italia: un grandissimo assortimento di piante floreali, alberi decorativi da giardino, arbusti, piante da frutto e piante perenni per ogni tipo di clima ed esposizione. In esposizione fiori particolari, tra cui viole, rare camelie, rododendri di origine tropicale, piante carnivore, orchidee ibride e botaniche oltre ad una miriade di piante officinali e aromatiche, agrumi. Accanto alle proposte botaniche anche decorazioni e attrezzature per la casa, il giardino e il terrazzo; il mercatino hand made delle migliori artigiane con manufatti e prodotti per il benessere naturale, mentre, chi desidera mettere alla prova le proprie abilità manuali, potrà seguire laboratori e workshop creativi nei due giorni dell’evento. Novità di quest’anno sarà il nuovo settore legato al tema dei profumi, del relax dello star bene, con la presenza di aziende e operatori selezionati del benessere psicofisico e dell’olistica.

Verde Pisa è organizzato dall’associazione I Cavalieri e Le Piagge Convivio, con la consulenza tecnica di Alter Ego Fiere e Etruria Eventi, il patrocinio del Comune di Pisa, Provincia di Pisa, di Regione Toscana, Camera di Commercio, Confesercenti Toscana Nord, Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Orto Museo Botanico di Pisa, Unione Provinciale degli Agricoltori di Pisa, Cna, delegazione Accademia del Peperoncino di Pisa “Amici di Massimo Biagi” e l’associazione Armoidea.

Programma

ALIMURGIA. Il tesoro che calpestiamo, passeggiata alla scoperta degli erbi spontanei che crescono nel rinnovato Parco Europa di Cisanello, impariamo a riconoscerle e usarle in cucina. A cura dell’associazione Armoidea. Lunedì 10 aprile dalle ore 15.30 a cura di Paolo Buratti. Luogo di ritorvo: Parco Europa. Prenotazioni e informazioni tel 3669027606 email: armoidea21mail.com.

VISITE GUIDATE (a cura di guide turistiche e ambientali autorizzate). Le mura di Pisa, suggestiva passeggiata sopra le mura medievali della città, per scoprire angoli sconosciuti della città e godere di punti di vista diversi rispetto al solito. Si scopriranno porte e torri, tecniche e materiali e diverse curiosità e si potrà anche godere del panorama della città dall’alto della Torre piezometrica. Lunedì 10 aprile, orari: ore 11; 16 (durata circa un’ora e mezza). Luogo di ritrovo: piazza delle Gondole. Luogo d’arrivo: piazza dei Miracoli. Costo guida: 6 euro a persona (gratuito bambini fino a 10 anni) Informazioni https://www.muradipisa.it/organizza-la-tua-visita/#orari. Per prenotazioni e informazioni tel. 3395461383. L’Orto delle meraviglie (durata circa un’ora e mezza). Ingresso: via S. Maria. L’Orto botanico di Pisa è il più antico orto universitario al mondo e ospita al suo interno piante dei cinque continenti. Si scoprirà questa verde realtà pisana, con racconti su alcune delle curiosità relative a questo luogo storico e legate alle specie che ivi sono conservate.

ALTRI EVENTI. Lunedì 10 aprile, ore 17.30 Ponte di Mezzo (in alternativa piazza XX Settembre): Concerto Chiara e gli Scuri Swing Quintet, Con Chiara Bruschi (voce), Aldo Martolini (chitarra e voce), Stefano Ghelli (basso), Mario Ghilli (batteria), Leonardo Barbafiera (sax, flauto e voce). Lunedì 10 aprile, Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa: “Alla ricerca della pianta misteriosa”, per bambini tra gli 8 e i 12 anni (massimo 20 posti disponibili). I genitori potranno effettuare una visita guidata. Ore 11. Costo 8 euro a bambino. Prenotazione entro le ore 12 dell’8 aprile: [email protected]