Progetto di riqualificazione idraulica del Fosso Rotina a Filettole

Vecchiano, 26 maggio 2023 – Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità VAS per la variante al Regolamento Urbanistico finalizzata all’approvazione del progetto di riqualificazione idraulica del Fosso Rotina, funzionale alla sicurezza idraulica della Scuola primaria Casella e in generale all’intera frazione di Filettole: iniziato il provvedimento amministrativo, c’è tempo fino al prossimo 27 giugno per gli enti e gli organismi aventi diritto per produrre contributi relativi al processo di partecipazione individuato dalla Legge Regionale 65 del 2014. ANGORI - “Si tratta di un importante progetto di riqualificazione idraulica per la frazione filettolina”, spiega il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, “di cui il Comune di Vecchiano è soggetto attuatore, e il nostro Ente ha per questo ottenuto un finanziamento di € 427.832,46 dalla Regione Toscana. Attualmente la sezione del fosso Rotina a monte del tratto tombato risulta insufficiente al deflusso delle portate di piena, pertanto la soluzione progettuale definita è volta ad individuare un intervento tale da garantire la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico della scuola primaria Casella senza tuttavia aggravare il rischio idraulico delle aree a valle”, aggiunge il primo cittadino. “I benefici sono rappresentati dalla mitigazione del rischio idraulico dell’abitato di Filettole, in termini di sicurezza del territorio, con finalità di tutela della incolumità delle persone e della prevenzione dei danni a beni ed infrastrutture”, spiega ancora Angori. VARIANTE - La Variante al Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 22 della L.R.Toscana 10/2010, è soggetta a V.A.S. Ciò al fine di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell’intervento siano presi in considerazione durante l' elaborazione del progetto e prioritariamente alla sua approvazione. Poiché, ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R.Toscana 10/2010, l’intervento in oggetto determina l’uso di piccole aree a livello locale e modifiche che non alterano il quadro di riferimento generale, si procede prioritariamente alla Verifica di Assoggettabilità. “Fino al prossimo 27 giugno, dunque, soggetti e organismi aventi diritto possono produrre contributi", conclude il Sindaco Angori. M.B.