Progettazione e industrializzazione. Centro in collaborazione con Unipi

Un’azienda leader globale sceglie Pisa per la sua nuova sede. Si tratta di STMicroelectronics, realtà mondiale dei semiconduttori, ha inaugurato il centro di progettazione e industrializzazione a Montacchiello. Si tratta del tredicesimo sito di St in Italia e il primo in Toscana. "Il Centro di Pisa è nato 20 mesi fa - afferma l’amministratore delegato di STMicroelectronics Italia, Lucio Colombo - con l’obiettivo di crescere acquisendo talenti sul territorio, grazie alla collaborazione con l’Università di Pisa, ma anche attirando talenti desiderosi di rientrare in Toscana a fronte delle opportunità di lavoro offerte da un leader globale" Il centro, realizzato in collaborazione con i docenti del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa, ospita circa 40 persone dedicate alla progettazione e industrializzazione di circuiti integrati. Il gruppo di Pisa in particolare è focalizzato sullo sviluppo di prodotti nelle aree Wireless charging e Power management con l’obiettivo di individuare e implementare soluzioni innovative per migliorare l’efficienza dei prodotti alimentati a batteria. Oltre ad inaugurare e visitare il Centro, il rettore di Unipi Riccardo Zucchi e l’ad Lucio Colombo hanno firmato un accordo quadro, il cui scopo è principalmente contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati, anche con l’istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente. Inoltre, contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti all’innovazione tecnologica nei campi di propria competenza e interesse e mantenere l’elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con strutture dell’Università mediante corsi.

"L’accordo quadro firmato oggi - afferma il rettore di Unipi Riccardo Zucchi - rappresenta la formalizzazione di una collaborazione che riveste molteplici significati per l’Università: oltre al valore scientifico e culturale, siamo infatti profondamente onorati che STMicroelectronics abbia scelto Pisa come sede toscana delle sue attività. La sua presenza sul nostro territorio contribuisce a creare significative opportunità professionali per i nostri laureati".