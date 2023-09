Professioni sanitarie a Pisa: studio e lavoro per il futuro L'Ordine delle professioni sanitarie di Pisa, Livorno e Grosseto organizza un open day per presentare le 18 professioni sanitarie agli studenti delle scuole superiori. Interverranno figure istituzionali e professionisti per aiutare gli studenti a scegliere la professione più adatta.