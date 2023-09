Professionalità e umanità nell’Arma Cambio al vertice della Compagnia

E’ un arrivederci quello del tenente colonnello Salvatore Leone, lo ha promesso. Dopo quattro anni a Pisa, è stato trasferito al comando generale dell’Arma dei carabinieri, dove dirigerà il servizio di vigilanza e ispettivo in materia antinfortunistica. Essendo arrivato a settembre del 2019, è stato comandante di Compagnia nei primissimi e difficili mesi della pandemia e nel periodo successivo, sempre con una grande disponibilità, oltre che verso i cittadini, anche nei confronti di noi giornalisti. Ha posto particolare attenzione, nel suo lavoro, alle persone più fragili come gli anziani, con incontri per la prevenzione delle truffe e la sensibilizzazione. Tra le operazioni che ha condotto: quelle antidroga "Macellaio" nel 2022 e "Galleria" nel 2023, ma anche contro il reato molto sentito a Pisa, dei furti sulle auto dei turisti con l’interventio "Trolley" nel 2023 con l’arresto di più persone.

La sua carriera cominciò nel 1996 con il grado di maresciallo, nel 2003 vinse il concorso per ufficiali e, dopo aver frequentato il corso applicativo alla scuola ufficiali di Roma, ha ricoperto, dal 2004 al 2007, l’incarico di comandante del plotone di rappresentanza del gruppo carabinieri di Roma. Dal 2007 al 2008 è stato comandante del Reparto servizi sicurezza enti vari di Roma, per poi passare, dal 2008 al 2015, al comando della Compagnia speciale del gruppo carabinieri di Roma e poi, dal 2015 al settembre 2019, della Compagnia speciale di pronto intervento del comando generale dell’Arma.

Ieri mattina è stato ricevuto dal comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, colonnello Mauro Izzo che, alla presenza di una rappresentanza di ufficiali del comando provinciale, lo ha ringraziato "per il lavoro svolto in questi anni a Pisa, sottolineandone doti umane e professionali ed esprimendogli un cordiale in bocca al lupo per il lavoro che lo attende nella nuova sede".