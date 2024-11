Procura e questura in piazza per parlare con gli studenti all’Edicola della legalità

La procura e la questura scendono in piazza per incontrare i giovani in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è per lunedì alle 9 quando all’Edicola della legalità l’associazione Nicola Ciardelli Odv in collaborazione con il Comune promuoverà un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta agli studenti. Fino alle 12 sarà allestito uno stand della polizia di Stato e dalle 9 i ragazzi potranno incontrare Miriam Pamela Romano, sostituta procuratrice specializzata nel contrasto ai reati legati alla violenza di genere. "Quello di lunedì - ha spiegato la presidente dell’associazione, Federica Ciardelli - è un investimento sul futuro, un momento di testimonianza che intende educare gli adulti di domani a essere parti attive nel contrasto a quella che si presenta purtroppo come una delle piaghe più dolorose della nostra società. E’ un passo significativo verso la formazione di una generazione più consapevole, attenta al rispetto della persona e dei diritti umani. La collaborazione con la polizia di Stato e la Procura della Repubblica non solo arricchisce il percorso educativo degli studenti, ma contribuisce a costruire una comunità più informata e responsabile".

Il contrasto alla violenza contro le donne si pratica anche con iniziative che aiutino le giovani generazioni a essere sempre più consapevoli per costruire cittadini informati e pronti a riconoscere anche quei segnali indiretti che in realtà rivelano relazioni tossiche, soprusi, se non addirittura abusi e violenze (fisiche o psicologiche) di cui le donne sono vittime".

Gab. Mas.