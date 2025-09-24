Seung, il giudice: “È incapace”. Arriva un nuovo proscioglimento

Lucca, 24 settembre 2025 – Un nuovo proscioglimento per “incapacità”. Gianluca Paul Seung, condannato all’ergastolo per l’omicidio della dottoressa Barbara Capovani, nel frattempo trasferito dal carcere di Livorno, ieri era sotto processo a Lucca per un fatto del 2022. Più volte è stato detto che il giorno del delitto non sarebbe dovuto essere a Pisa. Lo hanno spiegato durante la loro arringa gli avvocati della sua difesa, Andrea Pieri e Gabriele Parrini, per sottolineare che qualcosa nel sistema non aveva funzionato. Seung aveva ricevuto, fra gli altri, anche un foglio di via dal questore di Pisa nel 2022, provvedimento che aveva una validità di tre anni. Quando uccise la psichiatra, dunque, quel 21 aprile del 2023, non sarebbe potuto venire a Pisa anche per quel motivo. Un’altra violazione del foglio di via si era verificata a Lucca. Subito dopo il provvedimento (entro un giorno) si sarebbe dovuto presentare al commissariato di Viareggio, come prevede il testo unico di pubblica sicurezza. Lui non lo fece e così scattò la denuncia.

“Viene visto come un brutto e cattivo, ma il 21 aprile 2023 lui non doveva essere a Pisa, perché era stato giudicato già un anno prima incapace e fu lasciato solo a se stesso. Una vittima anche lui in qualche modo. È stato un anno e mezzo da solo ai domiciliari, io avevo chiesto che fosse accolto da qualche struttura”, le parole di uno dei suoi legali, l’avvocato Parrini durante il processo per il delitto Capovani.

Un nuovo capovolgimento che rischia di influire sull’esito dell’appello ancora pendente proprio sul caso dell’uccisione della psichiatra pisana. Ieri Seung, 37enne originario di Torre del Lago, assistito dall’avvocato Pieri, era dunque a processo a Lucca che si è concluso con l’improcedibilità per l’imputato. Il suo legale aveva prodotto la perizia del professor Maurizio Balestrino, neurologo, che aveva visitato l’uomo nel carcere di Livorno, su disposizione del giudice del tribunale massese: aveva concluso per la seminfermità. L’avvocato Pieri aveva consegnato anche le perizie che erano state fatte durante il processo per il delitto della psichiatra Capovani per le quali invece era stato condannato.

Lo stesso professor Balestrino ha effettuato una nuova perizia il 15 settembre in video collegamento con il carcere di Spoleto dove si trova ora il 37enne detenuto. “A metà ottobre lo incontreremo e in quell’occasione – afferma il difensore – appureremo i motivi di questo trasferimento che restano per ora ignoti”.