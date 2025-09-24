"RiscopriAmo Pisa" 100 visite guidate gratuite nella bellezza della città

Cento nuove occasioni per scoprire le bellezze e la storia di Pisa: parte sabato 27 settembre la terza edizione di “RiscopriAmo Pisa”, ciclo di visite guidate gratuite promosso dal Comune, con il contributo del Ministero della Cultura, in collaborazione con le guide turistiche cittadine associate con AGT Pisa, ConfGuide Provincia di Pisa e Federagit Pisa. Le passeggiate, della durata di circa due ore, si svolgeranno ogni sabato e domenica (e nelle festività) per circa un anno, proponendo 100 appuntamenti complessivi. Ogni visita potrà accogliere 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Si parte sabato 27 settembre alle ore 11 con “Una piazza… due stili”, una passeggiata tra i capolavori della Piazza del Duomo per scoprire come romanico e gotico si intrecciano e si avvicendano. Domenica 28 settembre alle ore 16.15 “La piazza e i suoi numeri segreti”, un viaggio tra i canoni dell’antica geometria sacra che regola le proporzioni della Cattedrale, del Battistero e della Torre, rivelando i “numeri nascosti” e l’armonia della proporzione divina.

"Il progetto “RiscopriAmo Pisa”, – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini – che da anni portiamo avanti, rientra in una strategia volta a costruire appartenenza e fare conoscere tutto il nostro patrimonio “oltre i Miracoli”. Grazie alla professionalità delle nostre guide turistiche locali è stato possibile realizzare questo progetto per favorire una maggiore consapevolezza intorno ai valori identitari e alle bellezze presenti su tutto il nostro territorio".

Il programma completo delle visite, con informazioni utili, è disponibile su www.tuscanyaround.it/pisa, dove è possibile effettuare la prenotazione, da completare due giorni prima della data prescelta entro le 12. Per dettagli rivolgersi all’Infopoint di piazza Duomo (tel. 050.550100). L’iniziativa, che nella precedente edizione ha registrato il tutto esaurito per ogni visita, si propone di valorizzare l’identità storica e culturale di Pisa, con particolare attenzione ai luoghi meno conosciuti e alle storie dei personaggi che li hanno animati. “RiscopriAmo Pisa” mira a rafforzare il legame tra cittadini e città, accrescendo il senso di appartenenza della comunità e promuovendo una responsabilità condivisa verso il patrimonio storico, artistico e paesaggistico.