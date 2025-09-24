Punto Digitale Facile attivato in quattro punti vendita Coop. Tre a Pisa e uno a Ponsacco

Arrivano anche in Coop i Punti Digitale Facile, gli sportelli dove sarà possibile attivare la carta d’identità elettronica, accedere ai servizi sanitari digitali regionali, prenotare visite ed esami attraverso il Cup, ma anche fissare appuntamenti in questura per il rilascio o il rinnovo del passaporto e usufruire di altri servizi online. Il progetto, nato grazie alla collaborazione con Regione Toscana, da ieri è attivo nei punti vendita Coop di Pisa Cisanello, Porta a Mare, San Giusto e Ponsacco. Gli sportelli saranno gestiti da Uisp Pisa, Alba, Ancos Pisa, Arci Servizio civile Pisa, cooperativa sociale Il Simbolo e Casa della Città Leopolda, con l’obiettivo di fornire informazioni e aiuto pratico nell’accesso ai servizi digitali.

"Rivolgersi agli sportelli significa trovare un luogo di riferimento, dove acquisire consapevolezza, autonomia e nuove competenze" ha spiegato ieri Angiolina Rovetini, presidente della sezione soci Coop di Pisa, durante la presentazione del progetto al Coop.fi di Cisanello, alla quale hanno partecipato anche Liliana Canovai, consigliera della sezione soci Coop Valdera, Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, e i rappresentanti delle sei associazioni partner.

"Lavorare insieme sul tema dell’alfabetizzazione digitale significa rispondere a un bisogno reale della comunità ed è una sfida importante che non deve lasciare indietro nessuno" ha aggiunto Massimo Pinori, presidente della sezione soci Coop Valdera.

L’avvio dei Punti Digitale Facile rientra infatti in un progetto nazionale promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che punta a raggiungere almeno due milioni di cittadini entro il 2025 grazie a tremila sportelli diffusi sul territorio. In Toscana quelli già aperti sono 169.

"Invitiamo soci e clienti a frequentare questi sportelli, fondamentali per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società" ha sottolineato Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.

Gli sportelli nei Coop.fi di Pisa Cisanello, Porta a Mare e San Giusto saranno operativi il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Nel centro Coop.fi di Ponsacco, in via Rospicciano, invece, l’apertura è prevista il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12.