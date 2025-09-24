"Ti presento Pisa" ponte col Senegal. I proventi per costruire una scuola

Tante emozioni, ieri pomeriggio, nella sede della casa editrice Pacini, a Ospedaletto, per la consegna a Ibrahima Dieng, il presidente dell’Unità migranti di Pisa, dei proventi del libro "Ti presento Pisa", scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga, che hanno deciso di rinunciare ai loro diritti d’autore in favore del progetto di Ibra. Presenti, oltre alle stesse autrici (la professoressa Puliga in collegamento) e Ibra, anche Francesca Pacini. Durante l’incontro è stato consegnato a Ibrahima l’importo, grazie a un maxi assegno realizzato da Maria Gaglioti. Soldi destinati a un suo sogno, che è poi quello di tanti bambini, costruire un liceo a Gagnick, in Senegal, dove ci sono solo medie ed elementari. "I piccoli non hanno alternative: devono recarsi in città più grandi una volta raggiunti i 13-14 anni, ma a quel punto sono lontani dai familiari, non hanno neppure da mangiare, così smettono di studiare. L’iban per chi volesse donare è: IT80G0306914010100000008926, intestato a Chiesa evangelica valdese di Pisa, causale “Scuola in Senegal”. Un complesso grande che ospiterà cinque edifici e 8 aule apribili", ha spiegato il 47enne, molto conosciuto a Pisa per essere il biciclettaio dello storico negozio Papini.

Il volume (con le illustrazioni di Sara Franci) era stato presentato a fine anno scorso a Palazzo Blu: era stato infatti distribuito in abbinamento gratuito con "La Nazione" sabato 9 novembre nelle edicole di Pisa e di tutta la provincia. Un’iniziativa per i lettori de La Nazione per celebrare i suoi 165 anni. Tra i partner degli eventi organizzati per questo importante anniversario c’era anche Fondazione Pisa. Anche ieri Ibra ha ripetuto l’importanza di questa piccola goccia nel mare. "L’obiettivo è ancora lontano, 200mila euro, ma il gesto di oggi è davvero importante. Continueremo a organizzare iniziative per sostenere l’idea: anche lo studio di architettura Galantini ha lavorato gratuitamente". "Questo libro piace molto – spiega Pacini – per questo siamo sicuri che oggi rappresenti solo un primo passo a cui ne seguiranno altri con nuove donazioni per Ibrahima".