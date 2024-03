Primavera dell’ippica. Sfida di ‘like’ in vetrina

È in pieno svolgimento la "guerra dei like" fra i vari esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa delle vetrine ippiche: coppe, libri, giubbe, selle e altri oggetti del pittoresco mondo delle corse dei cavalli. Sono 30 gli esercenti che hanno aderito al concorso, dal centro storico alla periferia ma anche, novità di questo 2024, fino al litorale con tre esercizi partecipanti a Marina di Pisa. Sarà il pubblico a decretare il vincitore dibattendo a suon di like posti sotto ogni foto delle vetrine in gara che saranno pubblicate per tutto il mese di marzo sul profilo facebook dell’ippodromo di San Rossore. Si può votare anche per email all’indirizzo [email protected].

Alla fine del mese di marzo saranno indicati i cinque esercizi più votati che accederanno al rush finale attraverso una nuova votazione, che decreterà chi dovrà essere premiato la mattina del 134° premio "Pisa" nella Sala delle Baleari nel corso del tradizionale incontro delle istituzioni con il mondo dell’ippica. Ricordiamo le 30 attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa: Artingenio museum, Bar Enrico, Barberia Mascagni, Bianatomy, Blend (Marina), Blue Mama, Caffè dell’Ussero, Charme Boutique, Cinema L’Arsenale, Concept River, Cose Vane, Fill Concept Store, Foto Ottica Allegrini, Gioielleria Bardelli 1871, Gui, Il Borgo, Il Girasole, Lavarini, Libreria dei Ragazzi, Libreria Gli anni in Tasca, Lù (abbigliamento), Mini Fashionista, Misù, Palazzo Cini Luxury B&B, Parafarmacia dott.ssa Careddu, Pasticceria Frangioni, Piccinino Bar (Marina), Principe di Firenze, Royal Victoria Hotel, Zoe Boutique.