Prima pietra nel futuro. Nuovo polo scientifico della Scuola Sant’Anna pronto entro 27 mesi

SAN GIULIANO TERME (Pisa)

A più di dieci anni dal progetto iniziale, ieri è stata posta la prima pietra del nuovo Polo Scientifico della Sant’Anna a San Giuliano. Una struttura con un percorso di creazione molto lungo che finalmente inizia i lavori, che prevedono la realizzazione di quattro edifici, sul totale dei sette previsti dal "progetto guida", in 27 mesi complessivi. "È un momento storico per la nostra comunità - dichiara la rettrice della Sant’Anna Sabina Nuti -. Finalmente il nuovo Polo Scientifico della Scuola Superiore Sant’Anna trova il suo punto d’avvio operativo e consentirà di riunire tutte le attività legate alle Scienze Sperimentali e Applicate". Anche la collocazione del Polo Scientifico è un segno importante di legame e sinergia, come spiega la rettrice Nuti che "sottolinea che questo nuovo polo sorgerà accanto all’area del CNR di Pisa e non distante dall’Aoup: è il segno di una sinergia che porterà ricchezza e innovazione a tutto il territorio". Su questo tema interviene anche il sindaco di Pisa Michele Conti, che ha spiegato come "L’area dove sorgerà il nuovo Polo si trova a cento metri dal comune di Pisa. Stiamo cercando di potenziare l’area anche a livello infrastrutturale con il progetto della nuova tramvia".

Il progetto complessivo del nuovo campus, che prevede contributi rilevanti da parte del Ministero dell’università e della ricerca e della Regione Toscana, prevede investimenti per 52,5 milioni di euro e un valore complessivo della concessione al partner privato, comprendente anche il costo dei servizi di gestione e manutenzione per 20 anni, pari a circa 118,5 milioni di euro. "Dobbiamo supportare progetti come questo del nuovo Polo Scientifico dell’ateneo - commenta il presidente della Regione Eugenio Giani -. La ricerca, l’innovazione e la tecnologia sono fattori insostituibili per lo sviluppo di un territorio". Il complesso dei quattro edifici si svilupperà su circa 6mila metri quadri di superficie coperta, per circa 20mila mq di superfici interne agli edifici, su più piani, con ampi spazi verdi e dotazioni a sostegno della mobilità sostenibile come piste ciclabili e punti di ricarica per veicoli elettrici. Il progetto nasce con caratteristiche evolute in tema di sostenibilità ambientale e di efficienza energetica. Tre dei quattro edifici ospiteranno attività di ricerca, di didattica e di trasferimento tecnologico delle Scienze Sperimentali (Ingegneria, Medicina, Scienze Agrarie e Biotecnologie) mentre il quarto edificio assolverà alle funzioni di centro servizi per l’area ospitando un grande auditorium e gli spazi di supporto come caffetteria, mensa, uffici. "La posa di questa prima pietra rappresenta per il comune di San Giuliano un grande risultato - afferma il sindaco di San Giuliano Terme Sergio di Maio -. Siamo orgogliosi di riuscire ad attrarre sul nostro territorio realtà di eccellenza come la Scuola Superiore Sant’Anna, un grande lavoro di squadra che conferma come il nostro Comune stia diventando una zona di ricerca e di servizi".

Mario Ferrari