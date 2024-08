Prima commissione, record di incontri: "Ecco cosa abbiamo fatto"

Si chiudono con un bilancio di 55 incontri i lavori della prima commissione consiliare permanente del Comune che si occupa di tematiche inerenti all’ambiente, l’urbanistica, l’edilizia privata, il traffico, il piano delle opere pubbliche, l’edilizia pubblica e l’urbanizzazione primaria. "Una importante mole di lavoro - sottolinea il presidente Angelo Ciavarrella (Pisa al centro) - e da gennaio a luglio la commissione ha sostenuto un ritmo di molto serrato: grazie alla puntuale collaborazione di assessori e uffici comunali, abbiamo potuto affrontare molteplici argomenti di rilievo per la città. Tra i vari sopralluoghi effettuati spiccano quelli al Bastione del Parlascio e a Piazza Viviani, entrambi appena inaugurati, e al parco urbano della Cittadella, i cui lavori procedono spediti e che sarà a disposizione dei pisani nel 2025. Tra gli atti discussi e approvati meritano una menzione speciale il recupero dell’ex ospedale dei Trovatelli e il recupero della ex Motofides a Marina di Pisa".

Il presidente della prima commissione ricorda anche "l’intesa tra il Comune e l’azienda regionale per il diritto allo studio universitario che prevede l’avvio nei prossimi giorni dei lavori di ristrutturazione dell’ex residenza Fascetti: un intervento che garantirà 150 posti letto in più per gli studenti universitari e infine l’approvazione dell’aggiornamento del piano di protezione civile". L’operazione Fascetti è uno dei risultati colti proprio nelle ultime settimane e che avrà, osserva il presidente, "importanti ricadute sulla città e soprattutto sulla possibilità di fornire adeguate risposte agli studenti e al tema della carenza di posti letto per chi sceglie di venire a studiare a Pisa". Obiettivi raggiunti, conclude Ciavarrella, grazie "all’impegno profuso dai rappresentanti delle forze politiche di maggioranza e di opposizione: i lavori della commissione riprenderanno il 3 settembre con un aggiornamento sul Piano Operativo Comunale".