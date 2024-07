Prevenzione dall’annegamento: anche a Tirrenia si festeggia la Giornata mondiale

Tirrenia (PI), 24 luglio 2024 – Giovedì 25 luglio è la Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento. Al distaccamento A.M. della 46° Brigata Aerea a Tirrenia, a partire dalle ore 10, sono in programma attività dimostrative di sensibilizzazione, con volontari, assistenti bagnanti e con i cani salvataggio.

“Anche il Comune di Pisa celebra sul proprio litorale il ‘World Drowning Prevention Day’ ovvero la Giornata mondiale della prevenzione dall’annegamento istituita con risoluzione dell’Onu nel 2021 – spiega l’assessore all’ambiente Giulia Gambini -. Con l’organizzazione dell'evento ‘Bandiera Blu: al mare in sicurezza’, in collaborazione con la 46° Brigata Aerea, organizziamo un importante momento di sensibilizzazione e prevenzione attraverso una serie di attività dimostrative degli interventi che vengono messi in atto in caso di annegamento da parte dei vari enti, associazioni, autorità e Forze armate preposte per coinvolgere i cittadini in questo tema fondamentale per la sicurezza del litorale. L’evento si svolgerà in contemporanea in tutti i Comuni che hanno ricevuto l’importante riconoscimento della Bandiera Blu su un tema appunto che ha un rilievo prioritario e che vede l’impegno quotidiano di tutti i soggetti coinvolti negli interventi di salvataggio per sensibilizzare cittadini e turisti che l’estate frequentano il nostro litorale, per sviluppare sempre di più comportamenti responsabili e consapevoli”.

A Tirrenia, al distaccamento A.M. della 46° Brigata Aerea (viale del Tirreno, 8, a partire dalle ore 10) in programma dimostrazioni pratiche d’intervento; a cura degli assistenti bagnanti della 46° Brigata Aerea; seguiranno la dimostrazione di primo intervento dei cani di salvataggio, a cura della scuola italiana cani di salvataggio, e la dimostrazione di intervento delle moto d’acqua, a cura dei Vigili del Fuoco, comando provinciale di Pisa. Durante l’evento sarà allestita una postazione dove verranno effettuate attività dimostrative delle manovre di rianimazione dagli operatori di Misericordia, Croce Rossa e Pubblica Assistenza.