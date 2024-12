Presepe dell’Angelo. Quando visitarlo

VICOPISANO

Un territorio di presepi. Oltre a tutti quelli diffusi nel territorio la mappa per trovarli e ammirarli tutti, in ogni località e sul Monte Pisano, torna l’immancabile e imperdibile appuntamento con il Presepe dell’Angelo. Realizzato dall’artista Angelo Perini, si tratta di una vera e propria opera d’arte, ricavata in un’antica nicchia in Via Roma 14 a San Giovanni alla Vena, ed è esposto dal 22 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025.

Nel territorio comunale si dice che "non è Natale se non si visita, almeno una volta, il Presepe dell’Angelo", creato, passo dopo passo, da 26 anni dalla maestria di Perini. Frutto di un lavoro a dir poco meticoloso, perfetto in ogni dettaglio, ospita, in una nicchia antica centinaia di lucine, casette di legno, piccole cascate, numerosi personaggi di coccio grandi e piccoli e mille e ancora mille altri particolari e paesaggi. Fino ad arrivare alla Natività, alle luci che si abbassano, al suono leggero dell’acqua che si mescola con i suoni di Natale.

L’ingresso è gratuito ed eventuali offerte sono destinate a opere di solidarietà.

Il Presepe dell’Angelo è aperto nei prefestivi e nei festivi dalle 15.30 alle 19.30 e nei feriali dalle 10 alle 12.30. Durante la settimana è aperto anche la mattina, dalle 10 alle 12, su appuntamento.

Per prenotare contattare: 328.1254305 [email protected]