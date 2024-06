Premio Toscana Città di Cascina: prorogati i termini

Sono stati prorogati al 5 giugno i termini per iscriversi al festival pianistico “Premio Toscana Città di Cascina”, in scena a Cascina dal 17 al 23 giugno. “Cascina sarà al centro del panorama musicale internazionale nella settimana del Premio Toscana città di Cascina, il festival pianistico internazionale giunto alla seconda edizione – spiega l’assessora alla cultura Bice Del Giudice –. Ci sono già molti iscritti provenienti oltre che dal nostro paese anche da Corea, Cina, Germania e Bulgaria. Per soddisfare le numerose richieste di informazioni che continuano ad arrivare e raccogliere l’entusiasmo generato dalla iniziativa, d’accordo con il direttore artistico maestro Daniel Rivera e con Acam (Associazione cascinese amici della musica) abbiamo deciso di prolungare il termine delle iscrizionial 5 giugno. "Le selezioni, il concerto del 21 a cura del vincitore della passata edizione e il concerto del 23 saranno aperti al pubblico". La direzione artistica è ancora del maestro Daniel Rivera, che sarà affiancato da una giuria di altissimo livello, sinonimo di professionalità, competenza, serietà, e, non meno importanti, di simpatia, generosità e umanità. Il presidente sarà Roland Pröll (Germania), pianista, direttore, compositore, fondatore e direttore dell’International Schubert-Competition di Dortmund. Dalla Croazia arriva Ivana Marija Vidović, pianista concertista, docente al Dubrovnik Conservatory Luka Sorkočević, direttore artistico dell’Epidaurus Cavtat Festival di Dubrovnik. Presentazione quasi superflua per Daniel Rivera (Argentina), pianista, concertista, insegnante ai conservatori di Ravenna e Livorno e direttore del Premio Toscana Città di Cascina. Dall’Italia vengono invece Vincenzo Marrone D’Alberti, pianista e insegnante al Conservatorio di Palermo, direttore artistico del “Domenico Scarlatti Piano Competition”, e Federica Monti, pianista concertista, docente e direttore artistico all’Accademia Note sul Mare di Ischia e direttore artistico dell’Ischia International Pianoforte Competition.