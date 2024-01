Al via la seconda edizione del Premio Marco Innocenti, iniziativa dedicata allo scrittore pisano mancato improvvisamente nell’aprile del 2022, rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pisa e provincia. Innocenti era uno scrittore da quando Baldini&Castoldi pubblicò nel 2000 il suo primo romanzo, ’Contro il resto del mondo’. Inizialmente scrittore di libri per adulti, è stato in seguito invitato dalla Giunti a creare Capitan Fox, il pirata dei Sette Mari, scoprendo quanto era bello scrivere per i giovanissimi. Nella sua carriera, Marco ha scritto decine di libri per bambini, conquistando centinaia di migliaia di lettori e venendo pubblicato in diverse lingue. "Scrivere per i bambini è importantissimo – spiega l’assessore alla scuola Riccardo Buscemi – I giovani assorbono come spugne e ci vuole una grande responsabilità per fargli assorbire il meglio e Marco Innocenzi c’è riuscito in pieno. Da parte della nostra amministrazione non ci può che essere gratitudine". "Ricordo quando si metteva a scrivere: elaborava i testi come se gli venissero dettati – afferma non senza emozione Bruna Ciompi Innocenti, madre di Marco – Lui sapeva raccontare ai ragazzi, li capiva. Ricordo ancora quando mi disse che in una prima elementare un bambino gli chiese se poteva essere suo amico. Aveva una sintonia speciale con loro". Alla seconda edizione del premio Marco Innocenti hanno partecipato 49 classi "Quasi il doppio delle iscrizioni dello scorso anno – rivela Valeria Raglianti, rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale – Siamo convinti che i ragazzi apprezzeranno i testi che abbiamo selezionato e non vediamo l’ora di leggere gli elaborati ispirati ai libri di Marco". "Marco è stato un autore che riusciva a entrare nell’animo dei giovani con dolcezza ed empatia – afferma Francesca Pepi, coordinatrice della rete Bibliolandia – ma anche in modi non facili, cercando di stimolarli a vedere i problemi dell’età scolastica. Aspetti che vengono sempre meno fatti notare nella nostra società sempre più superficiale". La presentazione si è conclusa con la lettura dell’incipit di “Fare Squadra”, libro che narra le vicende di tre ragazzi di straordinario talento calcistico ingaggiati da un club del Campionato inglese, da parte di Daniela Bertini dell’associazione culturale Il Gabbiano.

Mario Ferrari