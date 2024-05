Premio "Il Delfino giovani"

Dopo il clamoroso successo della scorso anno allorché fu lanciata la prima edizione, torna nel 2024 il premio letterario "Il Delfino Giovani". L’edizione 2023 vide la partecipazione di 316 alunni che si erano esercitati in opere di narrativa, poesia e poesia visiva raccolte in seguito in un volume di oltre 200 pagine. Il regolamento della nuova edizione era lo stesso; ogni opera inviata poteva essere realizzata anche con il contributo di più alunni di una stessa classe. Anche l’edizione 2024, alla chiusura delle iscrizioni, ha visto una vastissima partecipazione a dimostrazione che il valore didattico dell’iniziativa assunta dalla Pro Loco Litorale Pisano è stato colto dagli insegnanti mentre le scolaresche vi hanno aderito con entusiasmo e con grande spirito creativo. Sono 272 gli elaborati pervenuti alla giuria che corrispondono al lavoro di 382 alunni di vari istituti comprensivi del territorio. Volendo dividere queste importanti cifre fra le scuole primarie e quelle secondarie di 1° grado abbiamo i seguenti risultati: le scuole primarie hanno presentato 77 elaborati con la partecipazione di 163 alunni mentre gli elaborati delle le scuole secondarie sono stati 195, frutto dell’impegno di 229 alunni. Il concorso, che era rivolto alle quinte classi della scuola primaria e alle scuole secondarie di primo grado del comune di Pisa, è nato da un’idea di Alessia Trovato, un’insegnante che opera nella scuola elementare di Castagnolo, a San Piero a Grado. Singolare l’inserimento, oltre alle opere di narrativa e di poesia, di una sezione dedicata alla cosiddetta “poesia visiva” nella quale gli alunni possono esercitare la loro creatività con un mixer di testo e di disegno. "E’ una formula – dice la professoressa Trovato – che ha riscosso fin dalla prima edizione una grande curiosità nei bambini". Il concorso presenta anche due sottosezioni: “un ricordo indimenticabile” e una sezione sul tema del mare. Compiaciuto del successo dell’iniziativa letteraria rivolta ai bambini è Luigi Zucchelli, presidente della Pro Loco Litorale Pisano che ha inserito il premio “Il Delfino Giovani” come prima manifestazione di Marenia 2024. Hanno contribuito alla riuscita della kermesse letteraria Confcommercio, l’associazione 50&Più, Automobil Club, Cosmopolitan Hotels Group, Golf Club Tirrenia, Banca Fideuram. I nomi dei vincitori delle varie sezioni saranno resi noti il giorno stesso delle premiazioni che, come lo scorso anno, sono in programma mercoledì 22 maggio nel salone del Grand Hotel “Golf” a Tirrenia. La giuria è composta da Silvia Marini (presidente), Marina Bertelli, Letizia Gagliardi, Franca Mari, Laura Orlandini, Michela Palla, Patrizia Pippi, Iole Spadea, Francesca Zucchelli.