Premio Donna Impresa ad un poker di eccellenze

Pisa è un passo avanti nella valorizzazione della figura femminile, con donne che rivestono cariche importanti al centro della vita culturale e sociale della città. Le eccellenze in rosa del nostro territorio sono le protagoniste assolute del Premio Donna Impresa 2024, promosso e organizzato dal Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Pisa con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Terre di Pisa, il patrocinio della Regione Toscana e il contributo di Banca di Pescia e Cascina, Grassini Impianti, DevItalia Telecomunicazioni, Edilcomes, Iperstudio, Daniela Pretini, Scuola di Danza Elsa Ghezzi, Evinco Group e Foto Ottica Giovanni Allegrini. Un appuntamento giunto alla quarta edizione che oggi, dalle 18, accenderà i riflettori su quattro imprenditrici di Pisa e provincia che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali per i risultati raggiunti con le loro aziende, compreso uno speciale premio alla carriera. A conclusione di serata è prevista una cena di gala. "Abbiamo tenuto duro anche i momenti più difficili del covid in questi anni di vita del premio- afferma Valeria Di Bartolomeo-presidente del comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Pisa- e quest’anno siamo orgogliosi della splendida location, ancora poco conosciuta, in cui si svolgerà l’evento dandogli ancora più rilievo". Per la prima volta il Premio avrà come scenario la suggestiva location della Domus Comeliana di Pisa e vedrà la partecipazione di quattro relatrici di alto livello: il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, il Capo Gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti, la Direttrice generale della Scuola Superiore Sant’Anna Alessia Macchia e il segretario generale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Cristiana Martelli, chiamate ad affrontare alcuni degli argomenti di maggiore interesse per il mondo dell’imprenditoria femminile. Alla presentazione del premio ha presenziato anche Lucia Scatena, vicesindaco del Comune di San Giuliano Terme. "Le donne sono un’opportunità per risollevare il paese e la sua economia – ha affermato il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi- non ci sono più giovani, dopo tanti anni di natalità zero. Il paese che invecchia ha bisogno delle nuove leve, delle donne in primis". Il bello, la femminilità e la raffinatezza di questo appuntamento è stata evidenziata dall’assessore Paolo Pesciatini: "una serata che si prospetta spettacolare- ha affermato- la cultura riconosce che il maschio e la femmina sono stati fatti per stare fianco a fianco: è questo che deve essere messo in risalto, ribadendo gli errori di svalutazione femminile che sono stati fatti nel tempo, per non commetterli di nuovo".