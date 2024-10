Premio Cambiamenti di Cna. Soundcare Safe si classifica prima: "Qualità, impegno e innovazione"

L’azienda Soundsafe Care vince la tappa pisana della VIII edizione del "Premio Cambiamenti", il contest nazionale lanciato e promosso da Cna per valorizzare le imprese nate nel 2020 e finanziare risorse e idee migliori e più innovative del Paese, così come le persone che li stimolano e li promuovono. Soundsafe Care produce tecnologie medicali che combinano ultrasuoni e robotica in un dispositivo che permette di sconvolgere interventi chirurgici senza alcuna invasività. Secondo posto per Quantabrain e, infine, sul terzo scalino del podio è salita Aduna. "Ogni anno la qualità e l’onestà di intenti che si percepisce dalle nostre aziende in questa tappa provinciale è sempre più elevata - commenta la presidente giovani imprenditori Cna Pisa Maria Celeste Pierozzi -. Siamo orgogliosi come Giovani Imprenditori di confrontarci con queste imprese: tutte hanno un potenziale elevato per tenere alto il nostro impegno nel presentare eccellenza e innovazione come Territorio nelle sfide che ci portano alla tappa regionale e, speriamo, anche a quella Nazionale" . Con la vittoria, l’azienda vola il prossimo 27 novembre a Firenze, alla tappa regionale, puntando all’ambitissima sfida nazionale prevista per il giorno 13 dicembre 2024 a Roma. In palio fino a 20mila euro e molti altri premi messi a disposizione dagli sponsor, oltre a un insieme di servizi, consulenze e corsi di formazione nonché menzioni speciali a cura degli sponsor e partners dell’iniziativa. Il presidente territoriale di Cna Pisa, Francesco Oppedisano, ha commentato che è stata "Una mattina dedicata a innovazione, nuove sfide e coraggio dei nostri imprenditori. Un momento di autentica partecipazione, condivisione di processi e intenti, di speranza per l’immediato futuro. Abbiamo potuto toccare con mano l’impegno, la voglia di innovare e prendere parte ad un processo che valorizzi imprenditoria, territorio e tradizioni. A tutte le aziende - conclude - partecipanti il mio ringraziamento per aver dato prova, con il loro esempio, che è possibile fare impresa a Pisa e farla bene quando si guarda all’innovazione". Ecco le imprese che hanno partecipato all’edizione: CDC Studio, RistrutturiAmo, Società agricola Podere del Pari - Frantoio del Monte Pisano, MyEcho, AgreenCrop, Genius Loci, Diadema Farmaceutici, Woodry, Altrefiamme, Soundsafe Care, Waco, Quantabrain e Aduna.