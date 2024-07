Premio alla carriera per Ronn Moss. Il Ridge di "Beautiful" a Eliopoli

Domani alle 22 sul palco di Eliopoli Summer a Calambrone sarà consegnato il Premio alla carriera 2024 a Ronn Moss (nella foto), noto al grande pubblico internazionale per aver interpretato per venticinque anni il personaggio di Ridge Forrester in ‘Beautiful’, una delle soap opera statunitensi più seguite al mondo. E’ il 1987 quando Moss viene scelto per vestire i panni del rampollo di casa Forrester, ruolo che ricopre fino al 2012, intrattenendo intere generazioni con le travagliate vicende amorose che lo vedono protagonista insieme a Brooke Logan, interpretata da Katherine Kelly Lang. L’attore, classe ‘52, ha girato la sua ultima puntata (la 6407 di una delle telenovele più longeve di sempre) il 14 agosto 2012; l’episodio è andato in onda in America il mese successivo, mentre in Italia la puntata è stata trasmessa il 12 luglio 2013. Grazie alla sua interpretazione, Moss ha ricevuto molti riconoscimenti come attore, tra i quali 7 candidature ai Soap Opera Digest Awards, oltre ad altri numerosi premi internazionali. Chiuso il capitolo con Beautiful, Moss torna a dedicarsi alla musica, sua grande passione, e nel 2013 compra casa in Toscana, non avendo mai nascosto il suo debole per il Bel Paese e, in particolare, per la nostra regione. Oltre che attore, Ronn Moss è anche un apprezzato musicista e per anni ha suonato il basso nella rock band americana ‘Player’ fino a diventare solista pubblicando ben sei album.

Domani sera in piazza Antonio Madonna, sarà premiato per la sua lunga carriera dall’assessore al turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini nel corso della seconda puntata del talk show ‘Venerdì da Star’, condotto da Massimo Marini. Il Premio alla carriera è stato istituito nel 2019 e in questi anni è stato consegnato a vari personaggi del mondo dello spettacolo come Marisa Laurito, Mogol, Giuliana De Sio, Michele Placido e nel 2023 Ornella Muti. Oltre a Ronn Moss, sarà presente sul palco anche il comico Claudio Gregori, in arte Greg, che fa parte insieme a Pasquale Petrolo del famoso duo comico Lillo & Greg e che ha dato vita al gruppo musicale rock demenziale ‘Latte e i suoi derivati’. Ospiti della serata anche l’assessore all’ambiente del Comune di Pisa Giulia Gambini e la vicepresidente di Geofor spa Giulia Palagini per parlare di ambiente. Come per tutti gli eventi di ‘Eliopoli Summer’, il cartellone di eventi organizzati dall’associazione Eliopoli, l’ingresso è libero e gratuito.

Stefania Tavella