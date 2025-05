Premiazione del concorso Delfino Giovani, gli organizzatori: “Un grande successo”

Si è conclusa lo scorso mercoledì, sul lungomare di Tirrenia, la terza edizione del premio letterario “Il Delfino Giovani”, il contest organizzato dalla Pro Loco litorale pisano e riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado degli Istituti comprensivi del Comune di Pisa. L’evento culmine del concorso si è tenuto presso il Grand Hotel Golf di Tirrenia, alla presenza di tutti i premiati, i rispettivi genitori, gli insegnanti e la giuria. Assieme a loro, affermano gli organizzatori, anche “un folto pubblico di curiosi” che ha preso parte alla cerimonia.

Il premio, giunto al terzo anno di vita grazie al contributo di Confcommercio, Associazione "50+", Cosmopolitan Hotels Group, Valentina Chelossi - Consulente Finanziario FIDEURAM, Golf Club Tirrenia e Automobil Club, è stato assegnato dopo una “laboriosa scelta dei testi da premiare, sia per le numerose sezioni in gara che per l’alto livello degli elaborati”.

Il “Delfino Giovani” 2025, sezione del più che ventennale Premio “Il Delfino” rivolta a scrittori e scrittrici in erba, si è concluso alla presenza di Luigi Zucchelli, presidente della Pro Loco Litorale Pisano, dei vicepresidenti Virginia Mancini , Antonio Farnesi, della professoressa Alessia Trovato e dell’assessore del Comune di Pisa a Scuola e servizi educativi Riccardo Buscemi.

Le classi tematiche in gara

La giuria, composta dalle professoresse Silvia Marini (presidente), Marina Bertelli, Letizia Gagliardi, Franca Masi, Michela Palla, Rosa Pardi, Patrizia Pippi, Laura Orlandini, Jole Spadea, Francesca Zucchelli, è stata chiamata a giudicare numerose sezioni tematiche. Ai giovanissimi della scuola primaria sono state proposte numerose possibilità di espressione: racconto a tema libero, poesie a scenario libero o con riferimenti al mare e, infine, poesia nascosta e visiva. Analogamente, anche i ragazzi e le ragazze delle scuole medie hanno avuto modo di spaziare tra temi contenenti racconti indimenticabili o il rapporto con il mare, cimentandosi anche nella poesia classica o di tipo nascosto e visivo.

I risultati completi della kermesse letteraria focalizzata, in larga parte, sul rapporto di studenti e studentesse col mare, sono contenuti nell’antologia che l'organizzazione ha fatto stampare per celebrare questa terza edizione del Premio. Un concorso, come evidenziato dall’organizzazione, che mira a rinsaldare il legame tra la popolazione e le personalità della cultura italiana, dal cinema alla letteratura, passando per le arti grafiche, che il Litorale di Pisa ha ospitato nel corso dei decenni come, ad esempio, Gabriele d’Annunzio e Giovacchino Forzano.