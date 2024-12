Premiata Inflant: "Donne, scienza ed eccellenza"

Progetto Inflant, fondata su una rivoluzionaria tecnologia terapeutica antiinfiammatoria mirata al sistema immunitario intestinale, si è aggiudicato ben due premi uno a Roma ed uno in Piemonte -Valle d’Aosta. In quest’ultima occasione si è aggiudicata il primo posto nella categoria Life Sciences ed ha vinto il primo premio nell’ambito della competizione "Start Cup Piemonte-Valle d’Aosta". La start up Inflant nasce dalla collaborazione della prof.ssa Carolina Pellegrini del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Pisa con il prof. Massimo Bertinaria e dott.ssa Elisabetta Marini del dipartimento di Scienza e Tecnologia del farmaco dell’Università di Torino. La collaborazione è rivolta ad individuare molecole attive nella inibizione dell’inflammosoma Nlrp3, un complesso multiproteico intracellulare che si comporta da "sensore" del sistema immunitario innato e principale promotore della risposta infiammatoria. In particolare, il progetto Inflant rappresenta una svolta per la messa a punto di molecole antiinfiammatorie ad azione locale e per future applicazioni in ambito clinico. Menzione speciale ha ricevuto Inflant per l’imprenditoria al femminile da parte di Invitalia che ha selezionato questo progetto per un team a maggioranza femminile, premiando l’eccellenza delle imprenditrici. Inflant si è aggiudicata il premio da 7.500 euro. Mentre sono 25mila euro quelli vinti a Roma. Lì il 6 dicembre, si è conclusa la XXII edizione del Premio nazionale per l’innovazione, la più grande e capillare Business plan competition d’Italia dedicata ai progetti di start-up generate dalla ricerca scientifica.