Premi internazionali: Virgo Award 2023 a tre giovani ricercatori europei

Pisa, 13 novembre 2023 – I giovani ricercatori Yuefan Guo (Università di Maastricht), Kamiel Janssens (Università di Anversa) e Alba Romero-Rodriguez (Vrije Universiteit Brussel) sono i vincitori della terza edizione dei Virgo Award, assegnati ogni anno dalla Collaborazione internazionale Virgo ai giovani scienziati, per il loro significativo contributo al funzionamento dell'esperimento e ai risultati della Collaborazione Virgo. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri presso l'Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina che ospita il rivelatore Virgo.

“I giovani scienziati sono la spina dorsale della ricerca scientifica – afferma lo spokesperson di Virgo e ricercatore INFN Gianluca Gemme – portano idee originali, metodi innovativi e prospettive diverse alla comunità scientifica. Sono i futuri leader e mentori della prossima generazione di scienziati. Mi congratulo con i vincitori del Virgo Award 2023 e con tutti gli altri scienziati a inizio carriera che arricchiscono la nostra collaborazione. Insieme, partecipiamo a una delle imprese scientifiche più entusiasmanti del nostro tempo”.

“È stato un grande onore ricevere il Virgo Award” ha dichiarato Yuefan Guo (Università di Maastricht). “Apprezzo molto il riconoscimento della comunità. Vorrei dedicare questo premio a tutte le persone con cui ho lavorato nel team QNR, nel team OSD, in Nikhef e nel gruppo di Maastricht. Sono grata per il sostegno di tutti voi nel percorso che mi ha portata a questo momento di oggi”.

“Mi sento onorato di aver ricevuto questo premio e del riconoscimento che ne deriva – ha dichiarato Kamiel Janssens (Università di Anversa) -. Non solo per i miei contributi all'analisi dei dati del rivelatore Virgo, ma anche per il mio impegno nel campo della ricerca sulle onde gravitazionali. Questo apprezzamento per il mio lavoro è una bella motivazione per continuare questi sforzi”.

“Grazie mille per questo premio, mi sento molto grata. Durante il mio dottorato ho avuto il privilegio di immergermi nell'affascinante mondo di Virgo, lavorando al fianco di una straordinaria comunità di ricercatori che non ha mai smesso di ispirarmi” ha commentato Alba Romero-Rodriguez. “Mi considero davvero fortunata a continuare questo viaggio, collaborando con ricercatori straordinari che non solo contribuiscono al progresso della scienza, ma rendono anche la ricerca quotidiana della conoscenza un'esperienza gioiosa”.

Il premio è stato annunciato durante la Virgo Week, una riunione trimestrale dell'intera collaborazione internazionale che si è tenuta questa settimana. La giuria che ha selezionato i vincitori è composta da scienziati di spicco nel campo della fisica delle onde gravitazionali: Dottoressa Lisa Barsotti, Professoressa Monica Colpi, Professoressa Gabriela Gonzalez, Professor Frank Linde, Dottor Nary Man (presidente), Profosser Andrea Viceré.

La Collaborazione Virgo è attualmente composta da 840 membri provenienti da 148 istituzioni di 17 paesi diversi (principalmente europei). L'Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) ospita il rivelatore Virgo vicino a Pisa, in Italia, ed è finanziato dal Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Francia, dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in Italia e dall'Istituto Nazionale di Fisica Subatomica (Nikhef) nei Paesi Bassi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di Virgo all'indirizzo http://www.virgo-gw.eu.