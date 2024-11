Posto in amministrazione. E un ruolo da modellista

Si cerca impiegato per l’amministrazione generale di azienda del settore tessile. La risorsa sarà di supporto nella gestione dell’amministrazione generale e si occuperà di attività di segreteria e gestione pratiche amministrative. Richiesta precedente esperienza nella mansione. Orario di lavoro full-time, dal lunedì al venerdì. L’offerta prevede un contratto con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Zona di lavoro San Miniato. Si seleziona anche modellista per azienda settore abbigliamento di alta moda. Richiesta conoscenza del programma Cad lectra, per preparazione cartamodello, e sviluppo taglie in autonomia. Richiesta esperienza anche minima nella mansione. Orario full-time, dal lunedì al venerdì. Anche in questo caso contratto con prospettiva di inserimento a tempo indeterminato. Zona di lavoro San Miniato (fonte Orienta Spa).