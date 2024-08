Poste Italiane e Comune di Pisa lanciano il progetto del Servizio di prossimità

Pisa, 6 agosto 2024 – Parte da Pisa l’avvio della sperimentazione 'Servizi di Prossimità', un nuovo servizio erogato dalla rete dei portalettere che ha l’obiettivo di rilevare, tramite palmare, informazioni territoriali georeferenziate utili per aggiornare i database dell’amministrazione comunale di Pisa.

In particolare, la rete delle 80 articolazioni recapito del centro distribuzione di Pisa Ospedaletto è la prima in Italia ad effettuare il servizio di 'Rilevazioni su strada', per due diverse casistiche: - Decoro urbano con l’obiettivo di garantire la rilevazione dello stato del manto stradale compromesso e pericoloso per l’incolumità pubblica (buche, tombini divelti e marciapiedi sconnessi) nei quattro quartieri periferici di Cisanello, Porta Lucca, Cep e Gagno. - Occupazione suolo pubblico sulla presenza di spazi esterni adibiti a ricettività di bar e ristoranti con indicazione di relativa tipologia in zona centro storico e nella frazione di Tirrenia e presso i civici su cui risultano ubicati esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande.

"Siamo molto soddisfatti che Pisa sia stata scelta tra le prime città in Italia per sperimentare un servizio utile per aumentare il presidio del territorio, in particolare in tema di decoro urbano. I portalettere, infatti, svolgono un ruolo di prossimità da sempre riconosciuto all’interno delle comunità e proprio per questo possono dare un contributo importante per piccole segnalazioni, esigenze di manutenzioni o altro che non sia già preso in carico dall’amministrazione" dichiara il sindaco Michele Conti.

"Questo progetto sperimentale conferma la vicinanza di Poste Italiane al territorio e alle esigenze delle istituzioni locali. Le attività messe in campo nel comune di Pisa, volte alla rilevazione e alla trasmissione delle informazioni concordate con l’amministrazione comunale, sono realizzate grazie all’impegno e alla presenza capillare della rete delle 80 articolazioni di base, linee business e linee mercato del recapito e grazie agli strumenti digitali messi a disposizione dall’azienda. Siamo orgogliosi di poter dimostrare ancora una volta la nostra capacità di rispondere, con servizi sempre nuovi, ai cittadini e agli enti locali e la nostra attenzione alla trasformazione digitale, la sostenibilità e a responsabilità sociale" conclude la responsabile Recapito Area Manager Toscana 2 Cristiana Zucchellini.