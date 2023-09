Ponte di mezzo chiuso al traffico. Domenica colazione gratis per tutti

Lungarni chiusi al traffico e colazione (in collaborazione con Confcommercio) in Ponte di Mezzo domenica mattina per celebrare la Settimana europea della mobilità e che quest’anno è dedicata al tema del risparmio energetico, per sensibilizzare l’opinione pubblica a un cambio di paradigma negli spostamenti urbani. Tra le iniziative in programma anche La Fancy women bike ride in programma domenica alle 17, patrocinata dall’assessorato alle pari opportunità. "Il Comune – spiega l’assessore Gabriella Porcaro - sostiene questa pedalata al femminile: una pedalata dedicata alla donne, fantasiosa e colorata, per incoraggiare tutte le donne all’utilizzo della bicicletta non solo per il tempo libero, ma in ogni occasione di spostamento in città". Tra le iniziative della settimana anche un talk in piazza XX Settembre moderato dalla giornalista Chiara Cini, sabato alle 18, intitolato "La Mobilità del futuro a Pisa" con esperti del settore mobilità e i vertici dell’amministrazione comuanale. Infine, sabato alle 9.30 gara podistica e biciclettata sulla Ciclopista del Trammino in collaborazione con l’associazione sportiva 1063 AD e il sostegno di Ridemovie e Bit Mobility. Partenza da San Piero a Grado e arrivo a Marina di Pisa. Colazione e borracce dell’acqua in regalo ai partecipanti.