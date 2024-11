Ponte della Botte. Ecco i ristori

E’ stata approvata all’unanimità la mozione sul contributo straordinario a sostegno delle attività commerciali danneggiate dalla chiusura del ponte "della Botte". L’infrastruttura, all’altezza di San Giovanni alla Vena, è stata chiusa in un senso di circolazione, da Fornacette (Calcinaia) a San Giovanni alla Vena (Vicopisano), dallo scorso 5 agosto 2024 e con tutta probabilità non sarà riaperta prima del 15 gennaio 2025, per consentire l’esecuzione di lavori straordinari e di consolidamento del ponte sull’Arno. Lavori, questi, che però potrebbero danneggiare ulteriormente le attività commerciali e le imprese direttamente coinvolte, come segnalato alla Regione Toscana e al Governo dai sindaci di Vicopisano e Calcinaia, oltre che dal presidente della Provincia di Pisa.

"Per queste attività, infatti - afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni - , potrebbe paventarsi addirittura la chiusura, un rischio questo da scongiurarsi, per cui appare necessario valutare la possibilità di prevedere ristori a loro favore". Pieroni aggiunge poi che, "premesse e considerate tali criticità, il presidente e la giunta regionale si impegnano a prevedere, al primo atto di natura finanziaria disponibile, un intervento finanziario straordinario a favore dei comuni di Calcinaia e Vicopisano, da intendersi come ristoro alle attività economiche e produttive che hanno subito ripercussioni economiche a seguito della chiusura del ponte, analogamente a quanto disposto dalle relative leggi regionali".