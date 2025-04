Salvò bambina di 2 anni in arresto cardiaco, premiato poliziotto

Pisa, 11 aprile 2025 – Una corsa contro il tempo per strappare alla morte una bambina di due anni colpita da un arresto cardiaco. La piccola si trovava a bordo di un pullman con i genitori, lungo il tratto pisano dell’autostrada A12, quando l’assistente Giovanni Ruocco, in servizio alla questura di Pisa, ha ricevuto l’allarme dalla centrale operativa. È stato lui a intervenire per primo, soccorrere la bimba e condurla a tutta velocità al pronto soccorso più vicino, salvandole la vita. Il gesto risale al 17 ottobre 2018 e, per questo motivo, ieri, durante i festeggiamenti del 173° anniversario della fondazione della polizia di Stato, l’agente è stato premiato con un riconoscimento solenne per le “spiccate qualità professionali e non comune padronanza di tecniche operative e d’intervento”. Coraggio, competenza e spirito di servizio: sono queste le qualità che hanno portato numerosi operatori della polizia di Stato a ricevere ieri encomi solenni e riconoscimenti ufficiali consegnati dal questore di Pisa Raffaele Gargiulo, il prefetto Maria Luisa D’Alessandro e la procuratrice della Repubblica, Teresa Angela Camelio.

L’assistente Giovanni Ruocco

Tra le storie più toccanti, anche quella dell’agente scelto Ilenia Maria Orlando, insignita di encomio solenne per aver tratto in salvo un’anziana da un’abitazione in fiamme durante un incendio scoppiato il 29 giugno 2019 a Pisa. Lo stesso riconoscimento, alla memoria, è stato attribuito all’assistente Vincenzo Fiorenzano, scomparso nel 2021. Encomi solenni anche per gli agenti che hanno arrestato Gianluca Paul Seung, responsabile dell’omicidio di Barbara Capovani. Tra loro l’ispettore Lara Danero, Sara Coi, il sovrintendente Tiziana Varaldo e gli assistenti capo coordinatori Gabriele Giacomelli e Matteo Mariancini, il commissario capo Sandra Orsini, il vicei spettore Tiziano De Guidi, l’assistente capo coordinatore Duccio Taccola e l’assistente Elena Orsetti.

La squadra che ha arrestato Gianluca Paul Seung

Ad essere premiati anche il primo dirigente Gianluca Cariola per un’operazione che ha condotto all’arresto di nove esponenti dell’area anarchica, il vicequestore Antonio Scialdone per aver sgominato una banda dedita al traffico di stupefacenti nelle province di Mantova, Cremona e Verona e l’ispettore Preziosa Clausino che ha coordinato l’arresto di sette persone, accusate di tentato omicidio ad Asti. Infine, encomio anche per l’agente Roberto Visone, che a Ghilarza (Oristano) ha salvato un uomo e il suo cane caduti in un corso d’acqua. A margine della cerimonia il questore ha anche consegnato un mazzo di fiori al primo dirigente Stefania Pierazzi che a breve andrà in quiescenza.