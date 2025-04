Firenze celebra i 173 anni della Polizia di Stato

Firenze, 10 aprile 2025 – Oggi la polizia di stato celebra l’anniversario della sua fondazione e, a Firenze, il questore della provincia Fausto Lamparelli ha voluto ringraziare le donne e gli uomini dell’amministrazione che da 173 anni operano al servizio della collettività con impegno, professionalità e spirito di sacrificio.

Rivolgendosi a tutto il personale, il questore Lamparelli ha ricordato: “Oggi è la vostra Festa!”, sottolineando anche il coraggio dei 125 agenti fiorentini rimasti feriti negli ultimi 12 mesi durante lo svolgimento delle attività di prevenzione, controllo del territorio e ordine pubblico.

Il 173° anniversario è stato anche l’occasione per premiare funzionari e agenti che si sono particolarmente distinti nel corso di operazioni di polizia. La provincia di Firenze può quest’anno vantare con orgoglio quattro poliziotti promossi per merito straordinario, a seguito di tre diversi episodi nei quali hanno dimostrato eccezionali capacità professionali, coraggio, determinazione e spirito di sacrificio, affrontando persone armate di coltello o di revolver, oppure salvando la vita a una donna vittima di un incidente stradale.

Si tratta del sovrintendente Giancarlo Cotardo, del vice sovrintendente Manuel Pilozzi, del vice sovrintendente Antonio Lei (tutti in servizio alla Squadra Mobile di Firenze) e del vice sovrintendente Blundo Adriano (in servizio all’Ufficio Gabinetto della Questura di Firenze e intervenuto, in quella circostanza, libero dal servizio mentre si trovava in viaggio con la famiglia).

La cerimonia è iniziata in Questura, con la deposizione di una corona in memoria dei caduti della polizia di stato, alla presenza del prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, per poi proseguire nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, dove il quartetto d’archi della Scuola di Musica di Fiesole ha eseguito l’inno nazionale.

Dopo la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e del capo della polizia, sono intervenuti la sindaca di Firenze Sara Funaro e il questore Fausto Lamparelli. Successivamente, le numerose autorità presenti hanno consegnato 8 encomi solenni, 6 encomi e 5 lodi. Negli ultimi 12 mesi, l’attività della polizia di stato fiorentina ha portato all’arresto di 558 persone e alla denuncia di 3.884 soggetti, ritenuti responsabili di reati predatori, contro la persona o per spaccio di sostanze stupefacenti.

Oltre un milione le persone controllate nell’ambito dei servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, 408 dei quali attuati solo nell’ultimo anno. Sono stati 20.000 gli interventi effettuati dalle volanti della Questura di Firenze, in collaborazione con l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e i commissariati distaccati di Empoli e Sesto Fiorentino.

Sul fronte della prevenzione, l’Autorità provinciale di pubblica sicurezza ha emesso 709 misure, tra cui 222 DASPO nei confronti di appartenenti a varie tifoserie e 85 ammonimenti per la prevenzione della violenza contro le donne. Importante anche l’attività di sensibilizzazione e formazione rivolta a studenti, docenti e anziani, finalizzata all’educazione alla legalità e alla prevenzione di nuove forme di adescamento e truffa.

Sono stati 1.875 i servizi di ordine pubblico gestiti dalla Questura fiorentina negli ultimi 365 giorni. Sono invece 51.855 i passaporti stampati e 34.738 i permessi di soggiorno rilasciati a stranieri, studenti o lavoratori. Supera la mezza tonnellata la quantità di stupefacenti sequestrata nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio, svolte da Squadra Mobile, volanti e Commissariati cittadini. Sono stati infine 28 i decreti di sospensione delle licenze emessi nei confronti di esercizi pubblici della città e della provincia, a seguito di condotte illecite riscontrate a carico di titolari o avventori.