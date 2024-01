Polizia, ritrova e restituisce un’automobile rubata

Polizia in azione in queste prime ore dell’anno. Nel pomeriggio di lunedì le volanti hanno fermato in via Sandro Pertini un’auto sospetta. A bordo come conducente vi era un soggetto extracomunitario già noto agli operatori per i suoi precedenti penali. Da controllo l’auto risultava rubata nel mese di dicembre e pertanto è stata restituita al legittimo proprietario. Nonostante il tentativo di sottrarsi al controllo, l’auto veniva regolarmente fermata e il soggetto denunciato per il reato di ricettazione. Lo straniero inoltre è risultato essere anche inottemperante all’ordine di espulsione dal territorio nazionale e per questo è stato ulteriormente denunciato.

Sempre nel pomeriggio una volante ha fermato in via Bonaini un soggetto italiano. Il sospetto risultava fondato poiché lo stesso uomo risultava gravato dal provvedimento del divieto di ritorno nel comune di Pisa, adottato dal Questore per i numerosi precedenti polizia e condanne per reati commessi nel territorio pisano e non. Per tale inottemperanza l’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per il reato di inosservanza di provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza.