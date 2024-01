"Politiche serie di contrasto alla criminalità"

"La recente tragedia nel centro di Pisa ha scosso profondamente e nuovamente la nostra comunità. Servono serie politiche di contrasto alla microcriminalità, bisogna ritornare a rendere i nostri quartieri veramente vivibili, non dormitori. In questi anni la ricetta leghista che ci hanno proposto ha provocato un peggioramento proprio sulla sicurezza". Lo afferma il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Matteo Trapani, commentando l’omicidio del giovane tunisino avvenuto l’altra sera. "Manca - osserva il consigliere dem - la promozione di legami e dialoghi più stretti tra le persone che i quartieri li vivono, le forze dell’ordine e le istituzioni, al fine di contribuire a individuare e affrontare più efficacemente potenziali problematiche. E’ necessario investire veramente sulla valutazione continua delle aree ad alto rischio e sull’implementazione di misure preventive mirate e iniziative sociali che possano per davvero migliorare la sicurezza in luoghi sensibili della città. Se invece guardiamo al modo scellerato con il quale si gestiscono temi come la polizia municipale, i servizi sociali, la ricostruzione di spazi vivibili in città, la partecipazione, il dialogo tra comunità, ci accorgiamo che ormai a Pisa la situazione è degenerata". Sull’episodio interviene anche Niko Pasculli, coordinatore dei comitati civici: "Eccoci di nuovo di fronte a un altro omicidio. E’ giunto il momento che il governo fornisca più personale delle forze dell’ordine per poter garantire maggiore sicurezza alla città. Purtroppo come abbiamo notato la zona della Stazione, piazza Vittorio Emanuele ed altre vie e piazze sia del centro che della periferia sono vere e proprie piazze di spaccio e questo crea molta apprensione nei residenti".