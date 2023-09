Politiche abitative, pubblicata la graduatoria provvisoria per assegnazione alloggi Erp

Pisa, 21 settembre 2023. Il Comune di Pisa ha approvato la graduatoria provvisoria del Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. La graduatoria, con l’elenco degli ammessi e l’elenco degli esclusi, è consultabile nell’area tematica “Casa” sul sito istituzionale del Comune. Le domande presentate sono state 939, il numero degli ammessi alla graduatoria provvisoria è di 838, mentre 101 risultano gli esclusi. “Una pubblicazione, quella della graduatoria provvisoria, che era attesa da tempo – dichiara l’assessore alle politiche abitative Giovanna Bonanno - essendo stato il bando pubblicato nel 2022 e a cui in questi mesi ho voluto dare priorità. Come assessore alle Politiche Abitative, sin dal primo giorno del mio insediamento, ho iniziato un intenso lavoro con gli uffici con l’obiettivo di assicurare un’ampia e maggiore disponibilità di immobili, effettuando personalmente sopralluoghi e monitoraggi dei lavori urgenti da eseguire al fine di rispondere in modo incisivo alle esigenze della parte più fragile della nostra comunità. Ritengo che si possa dare compiuta finalizzazione alle graduatorie con una piena disponibilità di alloggi ed è questo il fine su cui sto lavorando. L’edilizia popolare rappresenta per la nostra Amministrazione una priorità e stiamo investendo risorse ingenti per attuare, in tempi brevi, interventi non soltanto di manutenzione degli alloggi popolari, ma di realizzazione di nuove costruzioni. Il mio impegno è quello di aiutare ed essere vicina a tutti quei cittadini che ogni giorno ricevo e che si trovano in difficoltà, cercando di non lasciare indietro nessuno. Ringrazio il personale degli uffici comunali per l’intenso lavoro di raccolta ed esame delle domande e per l’impegno profuso”. Coloro che hanno partecipato al Bando possono consultare la propria posizione attraverso il numero di protocollo assegnato alla domanda al momento della presentazione. Gli ammessi sono inseriti in graduatoria in ordine di punteggio, quindi in ordine crescente di valore ISEE, ed infine in base alla data di nascita (dal più anziano al più giovane), mentre gli esclusi sono ordinati in ordine crescente secondo il numero di protocollo e la data di presentazione delle domande. Gli utenti potranno prendere visione dei singoli punteggi attribuiti presso l’URP del Comune di Pisa, i Caaf convenzionati, le associazioni degli inquilini o contattando l’Ufficio Politiche della Casa. Gli interessati possono presentare opposizione avverso la graduatoria provvisoria del Bando ERP entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e quindi tassativamente entro il 19 ottobre. Il modulo di opposizione (avverso il punteggio attribuito, l’esclusione, la mancanza di marca da Bollo), deve essere inoltrato esclusivamente in modalità on-line, sul portale dei Servizi on-line del Comune di Pisa. L’accesso al portale sarà consentito tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta Identità Elettronica) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La domanda potrà essere inoltrata anche servendosi di altra persona, dotata delle suddette credenziali di accesso al portale, se munita di apposita delega, ma anche ad una delega a soggetto terzo, o con mandato ad uno dei Caaf convenzionati. Gli esclusi che saranno riammessi, potranno presentare opposizione avverso il punteggio di riammissione entro 5 giorni dalla comunicazione di avvenuta riammissione, esclusivamente con le stesse modalità sopra indicate. Si ricorda che non sarà possibile richiedere l’attribuzione di punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione.

M.B.