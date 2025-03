Francesco, portato via da un male a soli 16 anni. La poesia dei genitori per ricordarlo

Pisa, 10 marzo 2025 – Era il 10 marzo 1985 quando un male incurabile portò via Francesco: aveva solo 16 anni. “Sono trascorsi 40 anni ma il suo ricordo è sempre vivo in me”, dice la mamma, che ha inviato alla nostra redazione una “piccola poesia”, spiegando: “Chi lo ha conosciuto capirà che parla di lui”. Quarant’ anni . . . un attimo, Giocavamo tanto assieme Fra, Emozionato nel riaverti a casa, Di me ricordo l’innocente speranza, disancorata da un triste presagio. Ricordo di essermi perduto, Per ritrovarmi nel ritrovarti, Dolce dolore di averti ancora qua. Quarant’ anni . . . un attimo, La mancanza riaffiora, Tra le note di un vinile, Tra una vecchia foto appesa, Nel profumo dei platani, Angoscioso nodo alla gola, Compagno di indefinite paure, Ma la tua assenza si fa presenza viva. Quarant’anni . . . un attimo, Un soffio di infinito Amore, Albero di Vita Meraviglioso. I genitori di Francesco