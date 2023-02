Poesia diffusa fa tappa al Caffè Voltapagina con i turbamenti di tre poetesse contemporanee

Domani dalle 18 il Caffè Letterario Voltapagina, Via San Martino, 71 ospita il quarto incontro della rassegna Poesia Diffusa, ideata dalla poetessa pisana Nadia Chiaverini. Compagni di viaggio Jonathan Rizzo, Giacomo Cerrai, Genny Sollazzi e Valentina Rosanna Lo Bello. Si parla di tre contemporanee, da non dimenticare: Caterina Saviane (1960-1991), Claudia Ruggeri (1967 – 1996) e Giovanna Sicari (1954- 2003), tre donne che esprimono il turbamento esistenziale e la consapevolezza di trovarsi di fronte a fine ineludibile. La vitalità dei versi contrasta con un triste destino, muoiono tutte molto giovani, per suicidio o malattia.