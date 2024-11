Pochi i pisani. A Roma senza big locali

Ci sono anche alcuni militanti provenienti da Pisa e provincia a decidere il nuovo corso del Movimento 5 Stelle voluto dall’ex premier Giuseppe Conte e che tra ieri e oggi si completerà al palazzo dei congressi di Roma per quella che a quasi tutti gli osservatori è parsa come la costituente di un nuovo soggetto politico che superi l’attuale organizzazione del movimento pentastellato, così come lo avevano ipotizzato i fondatori Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. E come tutte le "rivoluzioni politiche" che si rispettano anche Conte ha dovuto fronteggiare la fronda interna, non più solo social con i post del comico e garante, ma anche con una frangia rumorosa di dissidenti (nella foto) approdata nella capitale per boicottare la kermesse.

A Roma ci sono anche alcuni esponenti pisani del Movimento. Due sono coloro che sono stati sorteggiati nella procedura notarile tra coloro che hanno inviato un contributo alla fase del processo costituente e fanno parte della pattuglia di 15-20 toscani che parteciperanno alla kermesse. E’ possibile però che i militanti della provincia pisana possano essere qualcuno in più, visto che si sono messi in viaggio anche appartenenti a un gruppo cittadino che non risulta ancora ufficialmente riconosciuto. Di sicuro non ci sono i big del territorio: né i due ex consiglieri comunali Alessandro Tolaini e Gabriele Amore, che sono da tempo distanti dalla politica del M5S e in rotta con la capogruppo regionale Irene Galletti, né altri militanti storici. E’ il segno (negativo) di una difficoltà sempre più evidente che il partito di Conte vive sul territorio e, in particolare, in città dove ormai da mesi è sparito dai radar.

Gab. Mas.