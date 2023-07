Pistola puntata: rapinato vicino casa "Due in scooter, via la catenina"

"Mi scusi". A quel punto l’uomo, che abita non lontano e stava buttando la spazzatura, ha pensato che volessero informazioni. "Il passeggero è sceso al volo, mi è venuto incontro e mi ha puntato una pistola contro. D’istinto ho risposto ‘ma che fai?’ e l’ho allontanato con la mano". Ma l’altro gli ha strappato la collanina. Un epsiodio accaduto intorno alle 21.30 di giovedì a Vecchiano, vicino alle Poste. E che è stato anche raccontato sulla pagina facebook "Segnalazioni, informazioni e politica a Vecchiano". Dove si invitano gli utenti a fare attenzione. "Ero andato a buttare la spazzatura – prosegue il racconto dell’uomo – è succeso tutto in poco tempo. Mentre stavo rientrando, si sono avvicinati i due centuari". Non è facile cogliere dettagli in quei momenti. Ma ci sarebbero testimoni che hanno visto i due sullo scooter già in precedenza". "Sono preoccupato perché potrebbe ripetersi. La sera, dopo cena, qui è pieno di ragazzini che passeggiano con il telefonino in mano. E penso anche a mia moglie: Se fosse successo a lei?".

E’ stato chiamato subito il 112 e ieri mattina è stata presentata la denuncia in questura. "Non vorrei che si ripetesse. E’ per questo che vogliamo mettere in guardia tutte le persone". Il sindaco Massimiliano Angori ha contattato l’uomo e gli ha espresso la sua vicinanza.

An Cas.