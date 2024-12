La pista di pattinaggio trova casa. “Sarà in piazzale Don Minzoni”

Pisa, 2 dicembre 2024 – “Pisa avrà la sua pista di pattinaggio su ghiaccio e gli eventi di Natale cominceranno il 5 dicembre, come da calendario”. Lo conferma Federico Pieragnoli direttore di Confcommercio Pisa, una delle tre associazioni (insieme a Fm Allestimenti e Alla Vigna Group) che hanno vinto il bando di gara da 380mila euro del Comune di Pisa per gestire la programmazione e l’organizzazione degli eventi natalizi per il quadriennio 2024-2027. Una serie di iniziative che uniscono tradizione ma anche rinnovamento, a cominciare proprio dalla pista di ghiaccio. Gli appassionati di pattinaggio, infatti, non si daranno più appuntamento in piazza Vittorio Emanuele, storica location della pista: nonostante la volontà della giunta comunale, che da delibera intendeva collocarla al Giardino Scotto, “per questioni logistiche è stato deciso di istallarla in piazzale Don Giovanni Minzoni, lo sbocco di Mezzogiorno del Ponte della Vittoria”. Peraltro, durante la giornata di oggi dovrebbero iniziare le operazioni di montaggio.

Ma il Natale pisano non è soltanto pattinaggio: da ieri, davanti a Palazzo Gambacorti in piazza XX Settembre torreggia l’albero che dovrebbe accendersi l’8 dicembre e, accanto, le Logge dei Banchi si stanno preparando per l’arrivo della Casa di Babbo Natale. Questa settimana, inoltre, saranno ufficialmente inaugurati anche i tradizionali mercatini e le casette in piazza Vittorio Emanuele. Benché non ospiti la pista di pattinaggio, il Giardino Scotto sarà comunque uno dei punti di riferimento delle iniziative: il parco pubblico, come da delibera di giunta, si trasformerà in un’area dedicata agli spettacoli ed eventi rivolti a grandi e piccini. Non resta altro che scoprire nel dettaglio il calendario di eventi, che dovrebbe essere definito in questi giorni.

Non solo il centro storico vive dell’atmosfera natalizia. I due gonfiabili giganti del pupazzo di neve e di Santa Claus alla Cittadella sono il segnale che gli Arsenali Repubblicani si sono trasformati nella Fabbrica di Babbo Natale, la principale attrazione delle festività dedicata ai più piccoli e alle famiglie. Per i fine settimana del 6-7-8 e del 13-14-15 dicembre dalle 9.30 alle 18.30 lo storico complesso ospiterà decine di elfi affaccendati nel preparare i regali e la magica slitta trainata dalle renne. Sarà anche l’occasione per imparare a realizzare decorazioni natalizie con materiali riciclati, assistere a spettacoli di buratti ma, soprattutto, incontrare Babbo Natale. Infine, tornando allo shopping natalizio, ieri si è tenuto il primo appuntamento del mercatino di via Paparelli, con oltre 100 ambulanti. L’evento sarà riproposto ogni domenica fino alla fine di dicembre: l’8, il 15, il 22 e per finire il 29.