Pisani si nasce, pisani si diventa: consegnati i premi

Una festa, giunta quest’anno alla diciannovesima edizione: il premio "Pisani si nasce pisani si diventa" si è tenuto sabato scorso nel suggestivo chiostro della Chiesa di San Michele degli Scalzi. Guidato dalla conduzione di Diego Fiorini e Francesca Pacini, l’evento ha riunito per un pomeriggio talenti diversi: un eccellente barman, una scienziata di fama internazionale, un pluripremiato cardiochirurgo, una campionessa paralimpica, un professore spagnolo innamorato di Pisa e un liquorificio divenuto un marchio prestigioso. Il Presidente Antonio Schena ha accolto un pubblico sempre più folto di affezionati al premio: "il fil rouge che unisce i sei premiati di quest’anno è lo Spirito – ha spiegato - declinato nelle sue molteplici forme: sei modi diversi di eccellere. Lo Spirito, come forza che anima, come visione, come motore dell’agire personale e collettivo e come spirito ad alta gradazione". I protagonisti, pisani dalla nascita o "acquisiti" grazie al loro intenso legame con la città, hanno ricevuto il premio da personalità già insignite delriconoscimento in passato, e che tornano con piacere per rivivere l’emozione della loro premiazione. Una comunità di eccellenze unite nell’amore per Pisa, a cui i sonetti recitati di Mario Messerini durante il pomeriggio hanno richiamato. Presente la fondatrice del premio e presidente dell’associazione Pisano Doc, Patrizia Paoletti Tangheroni. I nomi dei premiati abbracciano diversi ambiti, Giorgio Bargiani, mixologist di fama mondiale, barman pluripremiato, anima del Connaught Bar di Londra, Maria Betti, scienziata e dirigente internazionale, presidente del consiglio scientifico dell’Istituto Oceanografico di Monaco, Eva Ceccatelli, campionessa paralimpica di sitting volley, Bernardo Cortese, cardiologo interventista di fama internazionale, il liquorificio Morelli, e José Maria Perez Monguió, giurista di fama internazionale che insegna all’Università di Cadice e ha intensi legami, non solo accademici, con Pisa.

Alessandra Alderigi