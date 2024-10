Pisamo, mappatura dei parcheggi: "La ricerca del posto si farà con l’app"

Pisamo e EasyPark Group realizzeranno a ottobre una mappatura dei parcheggi per creare un’app che semplifichi la ricerca del posto auto in città. Si chiama ’EasyPark Insights’, è l’ambizioso progetto di mappatura dell’ecosistema sosta firmato EasyPark Group, fornitore globale di soluzioni di mobile parking. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Pisamo, gestore della sosta a Pisa, rappresenta la terza fase di un percorso di digitalizzazione iniziato con l’introduzione dell’app per il pagamento della sosta su strada e proseguito con l’estensione del servizio ai parcheggi in struttura di via Piave e via Cammeo.

’EasyPark Insights’ consiste nella mappatura digitale di tutti gli stalli di sosta presenti in città, con informazioni dettagliate sulla loro ubicazione, quantità, tipologia e tasso di occupazione. Dati che, una volta raccolti e visualizzati attraverso cruscotti interattivi, consentiranno a Pisamo di definire, insieme all’amministrazione comunale, politiche di sosta più efficienti e rispondenti alle reali esigenze dei cittadini. Il progetto è stato illustrato in anteprima nell’ambito della Settimana della Mobilità, da Bernardo Catania, Head of Sales - Onstreet di EasyPark in Italia, durante la presentazione del libro ’Pisamo - dalla visione alla realtà’.

"La sinergia con EasyPark cresce giorno dopo giorno - afferma Andrea Bottone, amministratore uUnico di Pisamo -. Per noi è importante essere considerati partner di riferimento anche in questo progetto così innovativo, nato ad Amsterdam durante una convention del settore. Il tutto in chiave di realizzare una app sui parcheggi che renda Smart il reperimento dei posti". "L’implementazione di EasyPark Insights consolida ulteriormente la posizione di Pisa come città all’avanguardia nella gestione intelligente della mobilità urbana. Ringraziamo Pisamo, nostro partner di lunga data che, ancora una volta, ha dimostrato apertura e lungimiranza nel comprendere come un’attività di questa portata sia indispensabile per una mobilità urbana più efficiente e sostenibile - dice Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group -. La nostra mission è rendere le città più vivibili e EasyPark Insights fornisce una visione d’insieme completa dell’intero ecosistema di sosta, offrendo alla città e al gestore strumenti innovativi per comprendere, analizzare e interpretare il comportamento degli utenti, ottimizzare e ridistribuire l’utilizzo degli spazi urbani, migliorando la qualità della vita delle persone".