"Pisamo e i grandi eventi in attesa del Giro"

"La tappa del Giro d’Italia a Pisa è un momento storico per la città ma anche per Pisamo. Ringrazio il sindaco Michele Conti e il Comune per la fiducia che ci dimostrano. E adesso siamo pronti a onorare anche questo impegno, l’organizzazione dei grandi eventi, a servizio dei cittadini". Così l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone, parla del futuro della società come braccio operativo dell’amministrazione non solo nella gestione della mobilità cittadina. Un impegno che coincide proprio con l’organizzazione dell’arrivo di tappa della corsa rosa e celebrato in grande stile martedì sera con l’evento in piazza dei Miracoli per l’illuminazione della torre con i colori della corsa ciclistica più amata.

Eventi e mobilità: Pisamo raddoppia?

"Da ora al 20 maggio, giorno della tappa -per noi saranno giornate intense, perché oltre all’ordinaria attività legata alla mobilità cittadina, ci occuperemo anche di questo nuovo segmento. Mi preme però sottolineare che lo facciamo in una città sostanzialmente già a misura di ciclisti perché per il terzo anno consecutivo siamo nella top 10 del bike sharing italiano (studio Confindustria), segno che la passione dei pisani e dei suoi ospiti per la bicicletta fa parte a pieno titolo del Dna cittadino". La gestione dei grandi eventi segna dunque una nuova era per la municipalizzata.

"Fino al giorno della tappa saremo impegnati in prima linea non solo per realizzare le condizioni migliori per consentire l’arrivo nella splendida piazza del Duomo. Faremo di tutto con grande senso di responsabilità per rendere indimenticabile questo momento. Quella della gestione dei grandi eventi, del resto, è una nuova sfida alla quale ci approcciamo con forza e senso di responsabilità. Siamo consapevoli dell’importanza che il Giro ha in Italia e nel mondo e che riporta la città di Pisa dove gli spetta, ovvero al centro dell’attenzione mediatica con il suo momento più iconico e conosciuto in tutti i continenti".

Ma non c’è solo la tappa. E’ già partito il conto alla rovescia al ritorno del Giro che sarà costellato di iniziative: quali sono quelle curate direttamente da Pisamo?

"Un ricco calendario di appuntamenti accompagnerà residenti e turisti in questo tempi di attesa fino alla data del 20 di maggio, Pisamo curerà direttamente due momenti. Uno sul ponte di Mezzo, una merenda e aperitivo collegati a una gara di duathlon organizzata dall’assessorato allo sport. Poi programmeremo un aperitivo rinforzato per le strade della città. Tutti uniti ovviamente da una partecipazione ‘in rosa’. Perché non dimentichiamo che l’arrivo della tappa sarà in piazza dei Miracoli, ma che il passaggio accenderà i riflettori su tutto il centro storico della nostra meravigliosa Pisa".

Gab. Mas.