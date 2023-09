"Pisa: Un arresto, tre denunce e controlli dei Carabinieri"

Un arresto e tre denunce. I carabinieri della Compagnia di Pisa hanno eseguito, nei giorni precedenti, numerosi servizi di pattugliamento del territorio, per il controllo sulla immigrazione irregolare e sulla sicurezza stradale a tutela dei cittadini, attività "prioritarie" per l’Arma. I militari hanno proceduto all’arresto di un uomo e al deferimento in stato di libertà di 3 persone.

Nel dettaglio. A Pisa, i carabinieri della Sezione operativa della Compagnia hanno arrestato un cittadino di origine extracomunitarie, in Italia senza fissa dimora, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa, per violazione del divieto di dimora nel Comune di Pisa. L’arrestato è stato accompagnato alla locale casa circondariale; - sempre a Pisa, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno deferito un uomo per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e inottemperanza al divieto ritorno nella provincia di Pisa.

Ancora a Pisa, precisamente in Piazza Stazione, sempre i carabinieri della “Radiomobile”, durante un ordinario controllo del territorio, hanno identificato un cittadino non comunitario, senza fissa dimora, destinatario di decreto d’espulsione del prefetto e ordine del questore di Pisa di lasciare il territorio nazionale; il soggetto, deferito in stato di libertà, concluse le procedure di espulsione, è stato accompagnato in un Centro di Permanenza e rimpatrio del Sud Italia; - nell’hinterland, durante i controlli delle gazzelle, i carabinieri hanno segnalato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un conducente, per guida in stato di ebbrezza alcolica, controllato alla guida, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.