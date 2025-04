Pisa “capitale” dell’umidità: è al 97° posto in Italia per giorni annui fuori comfort

Pisa, 29 aprile 2025 – Senza infamia e senza lode, è così che emerge Pisa dal report del Sole24Ore che fotografa il benessere climatico in 112 capoluoghi (riaggregrati su base provinciale) del Paese sulla base dei dati di 3bMeteo dell’ultimo decennio. Tra tanta umidità, giornate di sole ed eventi meteo estremi in aumento, il bilancio del clima sotto la Torre è tracciabile in un - praticamente - perfetto chiaroscuro: 55esimi su 112 in una classifica che, ovviamente, valorizza le città di mare, che godono tutto l’anno di un clima più sereno. Analizzando la scaletta dei capoluoghi, Pisa se la passa bene per il numero di ore di sole al giorno, posizionandosi nella sfera medio alta della classifica al 37esimo posto.

Riguardo invece la percezione del calore, giorni con temperatura percepita uguale o superiore a 30°, il territorio scende esattamente di 30 posizioni, classificandosi al 67esimo posto. Risalendo un po’ nel ranking, Pisa si posiziona 54esima tra tutti i capoluoghi per la categoria “Brezza Estiva” che conteggia la media dei nodi medi di vento nella stagione che va da luglio a settembre. Rimanendo in tema di aria, il nostro territorio dà soddisfazioni anche per l’indicatore delle raffiche di vento, ossia per i giorni totali con raffiche inferiori ai 30 nodi, dove risaliamo la classifica e tocchiamo la 35esima posizione.

La nota dolente arriva per la categoria Umidità relativa, che conteggia i giorni annui fuori dal comfort climatico (superiore al 70% o inferiore al 30%), Pisa ha il risultato peggiore in assoluto, 97esima posizione, una delle peggiori a livello nazionale. Risalendo il ranking, sotto la Torre siamo 65esimi per le Precipitazioni estreme, giorni con accumulo di pioggia superiore a 40mm per fascia esaoriaria, 63esimi per giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria e 53esimi per Escursione termica, la differenza tra temperatura massima e minima giornaliera in °C.

La classifica del Sole24Ore analizza anche sette tipologie di eventi climatici estremi rilevati nelle città capoluogo e, anche in questo caso, Pisa ha più ombre che luci. Partendo dalle luci, siamo 21esimi per i giorni annui con temperatura massima percepita minore di 3°C, miglior risultato in assoluto del capoluogo nel ranking. Scendendo la classifica, siamo 35esimi per giorni con temperatura massima pari o superiore a 35°C, 50esimi per ondate di calore e 63esimi per notti tropicali, durante le quali la temperatura è maggiore o uguale a 20°C. Ma Pisa è 70esima per circolazione dell’aria, ovvero i periodi di almeno 4 giorni con precipitazioni minori di 1 mm giornaliero, vento medio inferiore a 5 km/h e nebbia assente, 79esimi per giorni consecutivi senza pioggia e stesso risultato per l’intensità pluviometrica, cioè l’accumulo medio per ciascun giorno piovoso.