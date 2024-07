Pisa Training Centre: "Ennesima cancellazione". L’iter slitta a settembre

Slitta a settembre l’atteso ordine del giorno della prima commissione consiliare che comprendeva non solo l’audizione del professor Pagliara in merito alla relazione del battente idraulico del centro sportivo di Gagno ma anche lo stato del permesso a costruire e la vicenda stadio. Inoltre non è ancora arrivata nessuna novità dal Genio Civile e dall’autorità di bacino, con un iter burocratico ancora immobile. L’incontro era stato previsto a luglio, ma con la cancellazione della riunione di giovedì, tutto è rimandato a settembre. "Ennesima cancellazione - attacca Marco Biondi, consigliere del Pd che è anche vicepresidente della commissione urbanistica del Comune - della prima commissione con la discussione che verte sullo stato sul rilascio del permesso a costruire per il Pisa Training Center, la perizia sulla valutazione economica dell’Arena Garibaldi affidata a professionisti esterni e i lavori da eseguirsi presso lo stadio in queste settimane prima dell’inizio del campionato". Biondi si pone molte domande: "Rimango basito che mi venga comunicato che una commissione richiesta da tempo e calendarizzata per il 18 luglio venga cancellata a pochi giorni dal suo svolgimento - prosegue il consigliere dem -. L’amministrazione Conti è in difficolta per quanto riguarda l’iter autorizzativo del Pisa Training Center. Si prevedeva il rilascio nei primi mesi del 2024 e poi a giugno, ma si venga comunque a relazionare in commissione sullo stato della perizia dello stadio". Biondi conclude dando voce ai tifosi: "Itifosi avevano sollecitato e inviato le varie componenti ‘a lavorare per una curva a capienza popolare’, anche dopo l’ampliamento del cosiddetto curvino. Si possono dare risposte a queste richieste o continuiamo a trincerarsi nel silenzio?".

Michele Bufalino