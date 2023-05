Pisa tra le capitali del bike sharing Ottavo posto su 106 comuni italiani per il noleggio pubblico di biciclette

Pisa è tra le città leader in Italia per l’uso del bike sharing, il noleggio pubblico di biciclette a pedalata assistita o muscolare. Lo rivela il report annuale ‘Ecosistema Urbano’ di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Sole24 ore che colloca la città della Torre all’ottavo posto per l’uso del bike sharing su 106 comuni italiani, nella top 10 assieme a Milano, Padova, Mantova, Bologna Vicenza, Firenze, Torino, Venezia e Trento.

"Raccogliamo questo dato di Legambiente - sottolinea l’amministratore unico di Pisamo, Andrea Bottone - con grande soddisfazione, che mi piace condividere con tutto lo staff, a partire dal direttore Alessandro Fiorindi, e con il Comune che ha sempre ribadito come Pisamo non possa essere una società che si occupa solo di parcheggi. Abbiamo oltre 900 biciclette a pedalata assistita e muscolari che si sommano al servizio preesistente di Ciclopi di circa 120 mezzi. Le oltre mille biciclette e i 600 monopattini elettrici. Nei prossimi mesi partirà la gara di un ‘global service della mobilità’ per monopattini e biciclette, oltre alle cargo bike. Pisa si dimostra una città all’avanguardia e il percorso intrapreso nel 2021 sta dando i suoi frutti". Bottone è soddisfatto anche per i dati positivi dell’ultimo bilancio economico della municipalizzata: "Un mese dopo il mio arrivo nel 2018 le banche minacciarono il rientro dei debiti, precisando che se Sviluppo Pisa, di cui Pisamo è proprietaria al 100%, non si fosse messa in pari con il pagamento del mutuo e non avesse fornito elementi concreti su cui fondare un percorso di reale ripresa, che invece andava agevolmente avanti da anni tramite molteplici rinvii, avrebbero proceduto con gli atti giudiziali: nel primo anno, con tanto lavoro e un pizzico di fortuna, siamo riusciti a vendere immobili per oltre 7 milioni, rimettendo la barca in pari e ora quella società che rischiava di essere un cappio al collo di Pisamo è stata interamente risanata".

Poi è arrivato il Covid che ha azzerato le entrate turistiche e di tanti altri servizi, ma prosegue Bottone, "noi non ci siamo mai fermati e abbiamo realizzato la ciclabile dalla città al mare, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e garantito tutti i servizi alla cittadinanza, fino al fiore all’occhiello del nuovo ponte di Riglione appena aperto: la costruzione di un nuovo ponte non accadeva da 37 anni".

Gab. Mas.