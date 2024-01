"Pisa torni nella rete dei Comuni sostenibili"

"Contrasto alle diseguaglianze e lotta contro il cambiamento climatico sono le due sfide principali per il 2024 che caratterizzeranno la nostra azione di opposizione dura e intransigente al centrodestra".

Lo afferma il capogruppo di Sinistra Unita, Luigi Sofia, spiegando che "diseguaglianze e clima sono questioni interconnesse" e che "il report delle povertà curato dalla Scuola Sant’Anna e Fondazione Pisa mette in evidenza le ferite di una città che soffre anche a causa della ricaduta delle politiche del governo nazionale inique e discriminatorie: l’eliminazione del contributo per gli affitti e per la morosità incolpevole, insieme all’eliminazione del reddito di cittadinanza, avranno effetti disastrosi sulle categorie più deboli". Ma il capogruppo di Sinistra Unita guarda anche alla situazione locale: "Se consideriamo pure – scrive Sofia – gli aumenti comunali delle tasse per famiglie (Tari), imprese e commercianti (aumento suolo pubblico, Ztl e affissioni) lo scenario si rivela assai preoccupante".

Infine, Sofia pur rivendicando l’approvazione in sede di bilancio di un ordine del giorno "sull’implementazione e diffusione delle comunità energetiche" ribadisce gli obiettivi che devono essere ancora raggiunti dalla nostra città. "Torneremo a chiedere – conclude – il reintegro di Pisa nella rete dei Comuni sostenibili, quindi l’elaborazione di un nuovo Piano di azione per l’energia sostenibile il clima e di un piano di adattamento contro il cambiamento climatico che possa tenere conto dei fatti che si sono verificati a Marina di Pisa che per noi erano e restano fenomeni climatici ormai strutturali con cui fare i conti con nuovi paradigmi e dispostivi".