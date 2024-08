Pisa, sulle orme dei partigiani. Escursioni con i videoproiettori

Sulle orme dei partigiani, ad 80 anni dalla Liberazione di Pisa arrivano le escursioni in notturna con videoproiezioni, alla scoperta delle storie della Seconda Guerra Mondiale nel territorio di Pisa. L’iniziativa si svolgerà in 5 giornate a fine agosto, con eventi pensati per rivivere i giorni della Resistenza e della Liberazione attraverso un percorso interattivo che si snoda tra Pisa, San Giuliano e Lucca sui luoghi abitualmente frequentati tra il ‘43 ed il ‘44 dalle brigate partigiane.

Le giornate. Si parte sabato 24 agosto con il Cammino della Resistenza, escursione notturna guidata sui Monti Pisani con proiezioni e racconti sonori, per camminatori esperti. Il trekking notturno partirà alle 18.30 da San Lorenzo a Vaccoli con arrivo previsto la mattina successiva all’anfiteatro di San Giuliano Terme e passaggi al Passo della Conserva e Passo Dante. Costo di 35 euro a persona, 25 euro per soci Cai. Informazioni, indicazioni e prenotazioni su www.acquariodellamemoria.it.

Martedì 27 agosto alle 21.30 si prosegue con ‘Esistenze e Resistenze’, una serata speciale a ingresso libero presso il cinema all’aperto del Parco delle Concette, i: proiezione di una selezione dei video dei progetti multimediali di Acquario della Memoria.

Venerdì 30 agosto, con replica il 7 settembre, Mura di Pisa Night Experience special War: passeggiata notturna in quota sulle Mura di Pisa con le videoproiezioni che raccontano le vicende di 80 anni fa. Partenza alle 21.30 da Torre Piezometrica e ad arrivo suggestivo in piazza dei Miracoli. Biglietti a 10 euro, www.muradipisa.it.

Sabato 31 agosto si continua con il Walking cinema Bombe: il 31 agosto 1943 in 7 minuti Pisa entra di colpo nell’orrore della guerra. Interi quartieri vengono rasi al suolo. Passeggiata in notturna con contenuti immersivi, partenza alle 21.30 presso Logge di Banchi, biglietto a 12 euro, informazioni e prenotazioni su www.acquariodellamemoria.it.

Gran finale domenica 1° settembre con ‘Il cammino della Liberazione’, escursione in notturna tra San Giuliano e Pisa per camminatori esperti. I partecipanti ripercorreranno il tragitto compiuto dai partigiani del distaccamento "Nevilio Casarosa". Costo 35 euro a persona. Informazioni su www.acquariodellamemoria.it