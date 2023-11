Pisa si tuffa nell’atmosfera natalizia. Addobbi ed eventi dal centro al mare

I tradizionali mercatini, ma anche spettacoli itineranti per adulti e bambini, installazioni luminose e composizioni natalizie nelle principali piazze cittadine. E ancora laboratori creativi, scultori del ghiaccio e una rinnovata illuminazione. Da domani a Pisa si accende il Natale: appuntamento a mezzogiorno con una madrina d’eccezione, l’attrice e showgirl Anna Falchi, che taglierà il nastro nella centralissima piazza Vittorio Emanuele, per lanciare una serie di appuntamenti per allietare le festività di cittadini e turisti in un cartellone realizzato in collaborazione tra Comune e Confcommercio. "Da sabato fino all’Epifania - spiega l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - offriremo un ricco calendario di iniziative che animerà, con cadenza quasi giornaliera, il centro storico, i quartieri e il litorale trasformando Pisa nella Città del Natale. Quest’anno ci sarà una nuova illuminazione, con installazioni in diverse piazze cittadine e nuovi addobbi natalizi che consentiranno a famiglie e turisti di immergersi in una atmosfera magica di luci e colori, nella quale fare acquisiti negli esercizi commerciali cittadini. I mercatini, sparsi in varie zone di Pisa, proporranno un’offerta legata alle tipicità e alle tradizioni del Natale ma anche di musica a cura del Borderline club. Alcuni eventi, come quelli de La Famiglia Danzante, vogliono anche a sensibilizzare al rispetto delle donne e al contrasto di ogni forma di violenza". Lungo le vie del centro sarà installata un’illuminazione che ricorderà un cielo stellato, mentre gli alberi di Natale saranno dislocati in centro, periferia e litorale e saranno accesi l’8 dicembre. Le baite e la pista di ghiaccio saranno protagonisti in piazza Vittorio, addobbi e installazioni natalizie saranno rinnovati in in centro storico, nei quartieri e sul litorale.

In piazza della Stazione ci sarà una stella gigante tridimensionale con coda, delle dimensioni di 22x7,5 metri. In piazza Vittorio si troverà invece una struttura delle dimensioni di 8 metri per 3 con la scritta luminosa "2024". In piazza Gambacorti sarà collocata una stella tridimensionale delle dimensioni di 6 metri di altezza e 7 di larghezza. In piazza XX Settembre il tradizionale albero natalizio, con la facciata di Palazzo Pretorio su cui sarà proiettato un videomapping di un cielo stellato. Lungo Ponte di Mezzo, sui due lati, saranno installate due tende luminose che collegheranno le due sponde della città. In Largo Ciro Menotti il mega-pacco regalo luminoso delle dimensioni di 4 metri per 4. Illuminata anche piazza Dante dove verranno installate figure luminose per ricreare un effetto ghiaccio. In piazza Belvedere a Tirrenia e in piazza XXV Aprile a Putignano ci saranno due alberi tridimensionali su struttura autoportante di 5 metri. Da domani partono i primi spettacoli di giocoleria e fuoco alla pista di pattinaggio sul ghiaccio (alle 15), la banda itinerante per le vie del centro dalle 16 e l’esibizione gospel in piazza Garibaldi alle 17. Domenica invece laboratorio di Natale con gli elfi in largo Ciro Menotti dalle 15.30 alle 18, giochi in legno in Piazza del Carmine dalle 15,30 alle 19 e le esibizioni di Scuola di ballo Ghezzi e Scuola Body Lab in piazza XX Settembre alle 16. Tutti i week end da domani al 23 Dicembre Babbo Natale con il suo folletto sarà presente nella sua casa alle Logge di Banchi per la raccolta delle letterine.