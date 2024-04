Pisa, si stacca e cade a terra parte della cornice sopra l’ingresso del Teatro Verdi: nessun ferito

Pisa, 25 aprile 2024 – Parte della cornice ornamentale posta sopra le volte dell'ingresso del Teatro Verdi a Pisa si è distaccata cadendo a terra e senza provocare alcun ferito. E’ successo nel pomeriggio del 25 aprile.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Palestro per effettuare la bonifica delle parti rimaste ancora pericolanti oltre a svolgere tutte le verifiche necessarie per la messa in sicurezza dei luoghi dell'intervento. Non escludendo ulteriori distacchi si è resa dunque necessaria la transennatura dell'area sottostante interessata dal dissesto.